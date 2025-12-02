鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-02 10:30

有「中國版波士頓動力」之稱的杭州宇樹科技股份有限公司 (Unitree Robotics)，是一家成立於 2016 年的高科技企業，在足式和人形機器人領域發展迅猛，正逐步走向資本市場前台。

132天創紀錄！「中國版波士頓動力」宇樹科技IPO輔導通關 2026年有望成科創板機器人龍頭（圖：Shutterstock）

宇樹科技由「90 後」創辦人王興興創建，從單人團隊發展成千人規模，已成為全球足式機器人領導者。2016 年推出首款四足原型機 XDog 奠定技術基礎，此後不斷推新，2023 年又發表中國首台能跑的通用人形機器人 H1，去年 5 月再推高性能經濟型人形機器人 G1，售價僅 9.9 萬元 (人民幣，下同)，創行業新低，同年 11 月又推輪式機器人 G1-D 拓展應用場景。

‌



目前，宇樹科技人形機器人累計交付量已突破 1500 台，今年預計出貨 2000 台人形機器人及 1.5 萬台四足機器人，訂單總額超 5 億元人民幣，已在汽車工廠、物流中心等場景成功部署，提供搬運、巡檢等服務。

宇樹科技打算申請境內 A 股上市（科創板），計畫募集 30 億元，其中 15 億元擴建人形機器人生產線，10 億元研發高扭矩電機，5 億元補充流動資金，最快本月遞交招股說明書，2026 年完成上市。

該公司上市進程正逐步加速，7 月 7 日與中信證券簽署 IPO 輔導協議，7 月 18 日正式開啟上市輔導獲浙江證監局備案，11 月 15 日中信證券提交輔導工作完成報告，132 天「極速通關」。輔導機構為中信證券，法律顧問為北京德恆律師事務所，審計機構為容誠會計師事務所。

宇樹科技的人形機器人產品線在技術和價格上實現雙重顛覆。H1 通用人形機器人技術領先，身高 1.8 公尺，體重 47 公斤，全身 19 個自由度，搭載自研大扭矩 M107 關節馬達和 360° 全景深度感知系統，能快速奔跑、跳躍和複雜地形行走。

G1 系列主打性價比，G1 基礎版國內售價 9.9 萬元，比國際同類產品價格降低四成，G1-D 輪式版本則專為工業場景設計。

供應鏈方面，宇樹科技建構了「自研 + 國產替代品」的雙輪驅動體系，核心零組件國產化率超 90%。動力與傳動系統、感知與控制系統、能源與其他核心系統均有優質供應商保障，且採用「核心零件自主化 + 上下游深度連結 + 資本政策賦能」的三位一體供應鏈策略。