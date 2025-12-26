華榮今天漲勢最為凌厲，早盤以 37.65 元開高走高，盤中最高漲至 39.75 元，漲逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 39.2 元，漲幅約 5.8%，成交爆量超過 2.3 萬張。不過三大法人連續 2 個交易日賣超，合計賣超 1727 張。

銅供應受到供應不足、需求成長，加上美國總統川普可能祭出相關關稅措施，都推升銅價。就供應面來看，今年全球礦場發生多起停產事件，導致銅供應的缺口擴大。

若從需求面來看，線纜業者看好，在 AI 蓬勃發展下，基礎建設需求提升，有望同步帶動銅用量。花旗更預期，若美元走弱，加上美國啟動降息循環，可能進一步墊高銅價，每噸上看 1.5 萬美元。