鉅亨網記者劉玟妤 台北
銅供應狀況吃緊，每公噸價格突破 1.2 萬美元，今年以來銅價已上漲 37%，使得線纜廠的既有庫存增值，激勵線纜類股今 (26) 日盤中大漲 a 逾 3.5%，包括華榮 (1608-TW)、華新 (1605-TW)、中電 (1611-TW)、億泰 (1616-TW) 以及大亞 (1609-TW) 皆走揚。
華榮今天漲勢最為凌厲，早盤以 37.65 元開高走高，盤中最高漲至 39.75 元，漲逾半根停板，截至 11 點，股價暫報 39.2 元，漲幅約 5.8%，成交爆量超過 2.3 萬張。不過三大法人連續 2 個交易日賣超，合計賣超 1727 張。
華新今天同樣價量齊揚，漲幅超過 4%，成交更爆量超過 12 萬張。另外，中電、億泰以及大亞皆有 2 至 3% 漲幅。
銅供應受到供應不足、需求成長，加上美國總統川普可能祭出相關關稅措施，都推升銅價。就供應面來看，今年全球礦場發生多起停產事件，導致銅供應的缺口擴大。
若從需求面來看，線纜業者看好，在 AI 蓬勃發展下，基礎建設需求提升，有望同步帶動銅用量。花旗更預期，若美元走弱，加上美國啟動降息循環，可能進一步墊高銅價，每噸上看 1.5 萬美元。
