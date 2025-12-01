鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-12-01 09:50

谷歌 (GOOGL-US) 第七代 TPU 的崛起正推動 HBM(高頻寬記憶體) 市場需求持續成長，《朝鮮日報》等韓媒最新報導指出，三星電子與 SK 海力士已成為谷歌 TPU 供應鏈的關鍵角色，其中 SK 海力士有望成為谷歌第七代 TPU 中 HBM3E 8 層晶片的首選供應商，並將獨家為谷歌改進型產品 TPU 7e 供應能效更高的 HBM3E 12 層晶片。

記憶體大廠打進谷歌TPU供應鏈！SK海力士藉機鞏固HBM龍頭地位 三星緊追（圖：Shutterstock）

KB 證券指出，谷歌透過擴展 TPU 佈局 AI 生態系統，恐增加對三星電子尖端晶圓代工廠的記憶體採購，提升自身產能利用率，谷歌第七代 TPU 預計採用 HBM3E，第八代 TPU 則打算使用 HBM4，這讓三星 2026 年 HBM 供應量預計將比今年翻倍以上。

南韓投資證券預測，今年 SK 海力士將佔谷歌 TPU HBM 供應量的 56.6%，三星佔 43.4%，另一南韓券商 Meritz 更認為 SK 海力士市佔率可達 60%。

長久以來，HBM 市場主要圍繞在輝達 GPU 發展，但 TPU 的崛起可能改變這一格局。每個 TPU 內部整合 6 至 8 個 HBM 模組，其擴充將直接影響未來 HBM 的需求。此外，Meta 和亞馬遜 AWS 的客製化晶片也有望推動 HBM 市場成長。

此外，HBM 需求上升也將帶動 DRAM 價格上漲。KB 證券預計，2026 年伺服器用 DRAM 需求將年增 35%，但供應量最多成長 20%，價格漲勢可能加劇。DRAM 和 NAND Flash 廠商正從單純擴產轉向製程升級、高層數堆疊等高附加價值技術。

根據 TrendForce 數據，今年 DRAM 資本支出預計為 537 億美元，2026 年將增加至 613 億美元，今年 NAND Flash 資本支出 211 億美元，明年預計小幅增長至 222 億美元。

國金證券指出，AI 驅動記憶體需求快速上升，但記憶體原廠資本支出尚未進入大規模擴張週期，新增產能有限。