亞馬遜與Google聯手！推多雲端網路新服務、強化企業雲端架構可靠性

鉅亨網編譯莊閔棻

在全球對穩定網路與雲端技術需求持續攀升之際，亞馬遜 (AMZN-US) 與 Google(GOOGL-US) 於週日（30 日）共同宣布推出全新的多雲端網路服務，旨在提升企業於不同雲端平台之間的連線速度、穩定性與整體可靠性。

cover image of news article
亞馬遜與Google聯手！推多雲端網路新服務、強化企業雲端架構可靠性。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，這項亞馬遜與 Google 的合作，將讓客戶能夠在幾分鐘，而非數週內，就在兩家公司的運算平台之間建立私有且高速的連結。


兩家公司在聲明中表示，目前即使是短暫的網路中斷也可能造成重大損失。

這項服務的推出，距離 10 月 20 日的亞馬遜網路服務公司（AWS）全球性大當機僅一個多月。

該次事故造成全球成千上萬的網站與熱門 App 短暫癱瘓，包括 Snapchat(SNAP-US) 、Reddit (RDDT-US) 等多項服務皆受波及。

據分析公司 Parametrix 估算，此事件將讓美國企業蒙受 5 億至 6.5 億美元的損失。

根據雙方公告，新服務將 AWS 的 Interconnect–multicloud 與 Google Cloud 的 Cross-Cloud Interconnect 整合，以提升雲端平台之間的網路互通性。

AWS 網路服務副總裁 Robert Kennedy 表示：「AWS 與 Google Cloud 的合作，代表多雲端連線方式的根本性轉變。」

Google Cloud 雲端網路部門副總裁暨總經理 Rob Enns 則指出，新服務旨在協助企業更輕鬆地在不同雲端之間移動應用與資料。

Google Cloud 也證實，賽富時 (CRM-US) 已成為此新服務的早期採用者之一。

目前 AWS 依然是全球最大雲端服務提供商，其後依序為微軟 (MSFT-US) Azure 與 Google Cloud。

隨著 AI 技術與雲端運算需求急速攀升，包括 Alphabet、微軟與亞馬遜等科技巨頭均持續投入巨額資金，建置更大規模的雲端基礎建設，以承載暴增的網路流量與運算需求。

亞馬遜的雲端業務也持續展現強勁動能，其第三季營收達 330 億美元，超越 Google Cloud 的 151.6 億美元。


文章標籤

雲端亞馬遜Google網路服務連線

