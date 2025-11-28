鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 08:00

2026 年美股最激進預測開始在華爾街浮現，多家機構對標普 500 指數設定的年末目標劍指 8000 點大關，核心邏輯圍繞 AI 技術革命持續釋放的經濟動能。

最低7500點！華爾街熱議2026美股前景 這家投行估標普500將衝破八千關（圖：Shutterstock）

德意志銀行周二 (25 日) 發布的最新展望將標普 500 指數明年底目標水位鎖定 8000 點，預期「中雙位數回報率」將來自資金流入提速、企業回購活躍度提升及獲利增長的延續性，而這些要素已在今年展現強勁勢頭。

數據顯示，標普 500 成分股三季獲利年增幅達 13.4%，德銀股票策略團隊負責人 Binky Chadha 在報告中寫道：「2026 年盈利增長將保持強勁，估值水平亦將維持高檔。」

目前 8000 點預測處於華爾街共識區間的上限。滙豐 (HSBC) 設定的標普目標為 7500 點，摩根士丹利則給出 7800 點預判，後者策略師 Mike Wilson 將 2026 年定義為「新牛市起點」，認為始於 2025 年的滾動式衰退已告終結，政策扶持與獲利韌性將貫穿全年。

富國銀行同樣抱持樂觀立場，預估指數未來 12 個月將實現雙位數漲幅，年終目標 7800 點背後暗含兩階段反彈邏輯，先是 2026 年上半年受益於「再通膨希望」交易，下半年則由 AI 浪潮驅動加速上行。

雖然機構普遍認同美股存在上行空間，但對潛在風險保持警覺。

富國銀行策略團隊警告，AI 熱潮恐重演科技主導型成長時期的泡沫化特徵，即使政策和流動性在期中選舉期間仍將提供支撐，但市場與實體經濟的關聯度正持續加深。

富國銀行在報告中寫道：「K 型經濟下的財富效應意味著熊市可能引發經濟衰退，這是聯準會和決策官員在期中選舉前必須權衡的因素。」報告中還指出，股市收益與富裕階層財富的綁定效應日益顯著。

摩根大通對 2026 年的基準預測為 7500 點，但若通膨回落促使 Fed 加大降息力度，標普恐突破 8000 點關口。該行目前預估，Fed 在暫停降息前還將實施降息兩次。

根據芝商所 (CME) 聯準會觀察工具數據，市場對 12 月降息機率的預期已從上週 30% 驟升至 83%。

摩根大通首席股票策略師 Dubravko Lakos-Bujas 認為，當前高估值合理反映了獲利成長潛力、AI 資本支出熱潮及股東回報提升，預計未來兩年企業獲利增速將維持在 13%-15% 區間，但 AI 變革發生於經濟分化加劇的背景下，「技術顛覆可能進一步擴大 K 型經濟裂痕」。

滙豐 7500 點目標則隱含對標普延續雙位數成長的判斷，認為 2026 年將重現 1990 年代末期的繁榮景象。該行指出，儘管低收入族群消費承壓，但 AI 投資週期仍將成為獲利成長的核心引擎。