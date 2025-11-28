Fed下月降息機率攀抵85% 黃金卻為何未見漲勢？
【黃金市場高位震盪等待方向選擇 聯準會政策與地緣風險雙主線賽局】
國際現貨金價周四 (27 日) 自近兩周高點每盎司 4165 美元小幅回落，即使美國金融市場因感恩節假期休市導致整體交易量縮減，但仍守在 4100 美元關鍵心理關口之上持續盤整，凸顯市場對聯準會 (Fed) 貨幣政策轉向預期與地緣政治避險需求的複雜權衡。
值得注意的是，自 10 月 20 日刷新 4381.21 美元歷史高峰後，金價迄今累計回檔約 5%，卻始終堅守 4000 美元整數大關，顯示出市場根基依然穩固。
從技術面觀察，目前金價正處於短期方向抉擇的關鍵節點，均線呈多頭排列格局，60 周期簡單移動平均線 (4100.56 美元) 構成強勁支撐，價格持續運行於該均線上方，暗示 10 月以來的調整可能只是長期上升趨勢中的技術修正。
布林通道指標顯示，目前金價處於中軌 4138.61 美元上方偏震區域，20 周期布林通道寬度維持在 105 美元左右，顯示市場波動率仍處於年內高位。
值得關注的是，布林帶上軌 4191.35 美元與前期反彈高點形成的 4190-4210 美元阻力區間，將成為檢驗多頭動能的關鍵門檻，若有效突破將打開重返歷史高點的上行通道。
動量指標方面，MACD（12,26,9）快慢線（DIFF 18.53，DEA 18.41）在零軸上方形成黏合態勢，柱狀圖趨近零值，揭示多空力量進入短暫平衡階段。這種技術形態通常預示短期方向選擇臨近，市場參與者正密切監測 4100 美元（60 日均線）與 4120-4138 美元（布林通道中軌集群）的支撐力度，任何有效跌破訊號都可能觸發技術性拋售。
基本面上則呈現政策預期與避險需求共振特徵。最新聯邦基金利率期貨數據顯示，市場對 12 月 Fed 降息 1 碼機率飆升至 85%，較一周前 30% 的預期值顯著提升，主要受多位 Fed 官員鴿派表態及下任主席熱門人選哈塞特「支持降息」言論推動。
儘管如此，目前金價已提前消化部分政策利好，導致部分投資人選擇獲利了結。
與此同時，地緣政治風險持續提供支撐。G7 國家對俄羅斯海外資產的處置爭議，正加速新興市場央行「去美元化」進程，俄國央行明確表態將增持黃金儲備，再加上川普關稅威脅重現及俄烏衝突僵局，全球避險情緒維持在臨界水平。
機構分析指出，黃金市場正處於「政策真空期」的典型整理階段。花旗大宗商品研究主管強調：「只要聯準會降息週期確立且地緣風險不消退，黃金的結構性牛市就不會終結。」
技術派人士則關注 4000 美元心理大關與 60 日均線的雙重支撐效力，該區域若失守恐引發更深幅度的回調，但只要堅守當前支撐帶，年初啟動的完整通道可維持完整性。
展望後市，下月 Fed 會議將成為短期行情催化劑。交易員預計，在政策聲明發布前，金價恐持續在 4100-4200 美元區間震盪，期間任何關於降息幅度及未來利率路徑的前瞻指引都將引發劇烈波動。
中長期來看，全球央行年鑑數據顯示，今年前三季官方黃金淨購入量達 800 噸，加上美國核心 PCE 通膨數據、非農就業報告等關鍵經濟指標的陸續出爐，這些變數將透過重塑政策預期，最終決定黃金能否突破當前盤整格局，延續其作為避險資產代表的年度強勢表現。
