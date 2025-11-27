驚天醜聞！政商訪白宮送黃金換關稅優惠 瑞士對美貿易協議引爆國內爭議

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-27 22:00

瑞士與美國近期達成的關稅協議，但原本被視為外交上的重大突破，卻在瑞士國內引發激烈爭議，甚至被批評為「金條外交」與「寡頭接管」，令這項旨在降低關稅的協議蒙上政治陰影。

不體面的交易！政商訪白宮送黃金換關稅優惠 瑞士對美貿易協議引爆國內爭議（圖：Shutterstock）

根據協議，美國對瑞士工業出口產品的平均關稅將從 39% 大幅降至 15%，此舉預計將顯著提升瑞士鐘錶、機械等產品的競爭力。瑞士官員最初稱讚這是歷經數月艱苦談判後的重大成就。

然而，協議達成的方式卻引發質疑。在協議敲定前，包括勞力士、歷峰集團、摩科瑞、Partners Group、地中海航運及 MKS PAMP 等高階主管訪問白宮，會見美國總統川普並贈送特製金條與勞力士金錶，此舉被視為試圖影響關稅決策。

這一系列行動在瑞士國內引發強烈反彈。綠黨主席 Lisa Mazzone 直指協議如同「毒酒」，批評瑞士透過「可疑手段與金錢施舍」換取美方關稅讓步，尤其質疑農業市場向美國牛肉等產品開放的交換條件。

社會民主黨的 Samuel Bendahan 則強調，由億萬富翁和企業執行長在秘密會議中主導外交與經濟政策，完全不可接受。

瑞士媒體更以「不體面」形容此舉，警告這是「寡頭接管」的徵兆。

儘管右翼人民黨與自由民主黨等親商政黨對協議表達支持，認為公私部門合作是務實之舉，但爭議已對協議的未來投下變數。

曾任瑞士駐新加坡大使的 Daniel Woker 指出，此類行為容易讓人聯想到權錢交易，損害瑞士作為國際關係遵守者的形象。

IMD 院長 David Bach 則分析，贈送奢華禮物與高調合影的做法，與瑞士一貫低調謙遜的外交風格形成強烈對比，觀感極為不適。

目前，該協議仍處於早期階段，政府尚須獲得議會授權才能展開正式談判，後續還需要經過兩院投票，甚至可能面臨全民公投。

此外，政治分歧可能導致程序延宕，即使在最順利的情況下，協議也要到 2026 年底才能提交議會，但 15% 的關稅稅率將在協議批准前先行生效。

這場爭議也反映出瑞士在面對國際貿易壓力時的兩難。由於瑞士已完全取消工業關稅，而美國是瑞士最大出口市場，川普政府此前以 390 億美元的貿易逆差為由，突然在 8 月課徵 39% 的高關稅，令瑞士談判代表陷入被動。

部分瑞士政治人物曾建議動用私人人脈，如國際足總主席 Gianni Infantino 等與川] 普關係密切者從中斡旋，但此舉如今反加劇民眾對程序不透明的批評。

負責後續談判的經濟部長 Guy Parmelin 強調，當前面臨的國際環境複雜，此協議已是「最佳結果」，並駁斥「出賣靈魂」的指控。

與會企業代表亦辯稱公私合作是解決問題的有效途徑，Partners Group 共同創辦人 Alfred Gantner 表示，這種模式體現了瑞士領導層的開放與專業。

然而，瑞士經濟部試圖劃清界線，稱企業高管的訪問是「私人倡議」，雖獲秘書處支持，但未涉及透露機密資訊。