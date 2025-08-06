美陷經濟數據信任危機 中國祭反內卷政策拚經濟

鉅亨網新聞中心 2025-08-06 23:13

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美國經濟統計公信力正面臨前所未有危機。近日，美國 5、6 月非農就業數據遭大幅下修 25.8 萬人，創 1968 年來非衰退期最大修正幅度，引發市場對統計公信力的質疑。美國總統川普隨即解雇勞工統計局局長，指控「操縱數據助選民主黨」。與此同時，中國正透過「反內卷」立法和生育補貼等措施應對通縮壓力。

美國大幅下修就業數據引發川普不滿，解雇勞工統計局長並指控操縱數據。(圖:Shutterstock)

美國勞工統計局的這項修正，相當於原先報告的 3 個職缺中有 1 個「憑空消失」。面對輿論譁然，統計機構將原因歸咎於問卷回收率跌破 60% 的季節性調整問題。

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但資本市場的反應卻折射出更深層的焦慮。數據公布當天，儘管 9 月聯準會降息機率從 37% 躍升至 80%，美股卻「反常」下跌，顯示投資人擔心的不只是數據本身，更是統計的真實性。

在美國宏觀政策和數據明暗交錯之際，中國正展開從反內卷到生育補貼的系統性行動。

目前，反內卷行動已從政策倡導升格至立法實踐。8 月 1 日，長三角三省一市同步出台促進科技創新協同發展決定，以立法形式打破區域間重複招商、產業同構問題。

同時推出生育補貼刺激消費，將在 2025 年實施「育兒補貼 + 地方加碼」雙軌制，中國統一對 3 歲以下幼兒發放每孩每年 3600 元補貼，年度財政投入預計超 1000 億人民幣。

據統計，2025 年中國全國生育補貼總規模約 5400 億元，若 60% 轉化為消費，可帶動社會零售額成長 1.2 個百分點。在生產者物價指數（PPI）連續 18 個月負成長的背景下，這對打破通縮螺旋至關重要。

值得注意的是，2025 年《財富》世界 500 強榜單也揭示中美企業實力差距。美國 138 家企業平均獲利 97 億美元，中國 (含香港)124 家企業平均獲利僅 42 億美元，差距超過一倍。

在 34 家上榜高科技公司中，美國佔 15 家，包括蘋果 (AAPL-US)、Alphabet (GOOGL-US)、微軟(MSFT-US)、Meta (META-US)、輝達(NVDA-US) 等，平均營收 1217 億美元、獲利 310 億美元。中國僅 6 家企業上榜，平均營收 677 億美元、獲利 73.6 億美元。