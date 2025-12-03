Joe Lu 2025-12-03 08:35

疲弱的美國製造業數據鞏固聯準會降息押注，助燃科技股復甦；然攀升的公債殖利率，為台灣市場創造了波動的背景。

【Joe’s華爾街脈動】科技與工業股在全球逆風中引領反彈 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 2 日 美東時間

摘要

疲弱的製造業數據強化了聯準會十二月降息的預期，美股反彈，提振了科技與工業類股。

市場反映聯準會寬鬆政策的機率達 83%，公債殖利率穩定在 4.1% 附近；然日本公債殖利率上揚，持續構成跨境壓力。

亞馬遜 AWS 與 Google Cloud 的新雲端合作夥伴關係，為 AI 伺服器個股提供了特定催化劑，抵銷了鴻海大股東賣股的負面情緒。

比特幣回彈至 91,000 美元以上，預示著在本週稍早的猛烈清算事件後，風險偏好可能回穩。

疲弱的製造業數據成為一個弔詭的「壞消息即是好消息」的催化劑，鞏固了聯準會於十二月降息的理由 (全文未完)