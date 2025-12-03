search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

美股

【Joe’s華爾街脈動】科技與工業股在全球逆風中引領反彈

Joe Lu

疲弱的美國製造業數據鞏固聯準會降息押注，助燃科技股復甦；然攀升的公債殖利率，為台灣市場創造了波動的背景。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】科技與工業股在全球逆風中引領反彈 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 12 月 2 日 美東時間


摘要
  • 疲弱的製造業數據強化了聯準會十二月降息的預期，美股反彈，提振了科技與工業類股。
  • 市場反映聯準會寬鬆政策的機率達 83%，公債殖利率穩定在 4.1% 附近；然日本公債殖利率上揚，持續構成跨境壓力。
  • 亞馬遜 AWS 與 Google Cloud 的新雲端合作夥伴關係，為 AI 伺服器個股提供了特定催化劑，抵銷了鴻海大股東賣股的負面情緒。
  • 比特幣回彈至 91,000 美元以上，預示著在本週稍早的猛烈清算事件後，風險偏好可能回穩。

疲弱的製造業數據成為一個弔詭的「壞消息即是好消息」的催化劑，鞏固了聯準會於十二月降息的理由 (全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 


文章標籤

JoeLUTOP美股盤後趨勢分析

相關行情

台股首頁我要存股
比特幣92274.41+6.79%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty