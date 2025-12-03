鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 10:50

近年來，美國貨幣市場基金憑藉著可觀的高收益率，大受美國投資人歡迎，如今更達到一個新的里程碑，管理資產規模首度突破 8 兆美元大關。

又一里程碑！美貨幣市場基金規模首破8兆美元大關 分析師：明年將持續攀升（圖：Shutterstock）

根據貨幣市場及共同基金資訊公司 Crane Data 數據，在周一 (1 日) 為止的一周內，美國貨幣市場基金總資產管理規模進一步成長約 1050 億美元，創下歷史新高。

‌



儘管聯準會 (Fed) 自去年 9 月以來已五度降息，但投資人仍舊持續湧入貨幣市場基金，原因是其相對於其他投資工具收益率仍偏高。截至周一，追蹤百檔最大貨幣市場基金的 Crane 100 貨幣基金指數七日年化報酬率達 3.8%。

Fed 僅在今年 9 月和 10 月兩度將基準利率下調 1 碼，使聯邦基金利率目標區間降至 3.75% 至 4%。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 表示，由於 Fed 逐步降息，貨幣市場基金殖利率目前仍具吸引力，資金流入會逐漸放緩，但 2% 以上年化殖利率仍能吸引資金。

去年 11 月，美國貨幣市場基金資產規模首超 7 兆美元，當時百大基金七日年化報酬率約 4.51%。

今年以來，已有逾 8480 億美元湧入貨幣市場基金。根據投資公司協會統計，截至 11 月 25 日當周，貨幣市場基金總資產規模達 7.57 兆美元。貨幣市場基金傳遞利率下調較慢，降息週期中機構和公司財務主管傾向外包現金管理，不少散戶仍選擇他們認為更安全且收益更高的貨幣市場基金。