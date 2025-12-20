鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-12-20 06:13

美股主指週五 (19 日) 反彈，人工智慧 (AI) 概念股續強，帶動科技類股走高，但三大指數本週仍可能收黑。市場一方面消化通膨數據，另一方面持續關注聯準會後續利率政策走向。

美國週五各交易所當日成交量突破 260 億股，較過去 12 個月均值高出約五成。成交量大幅放大，正逢季度性「三巫日」，亦即股票、指數選擇權與期貨等衍生性商品集中到期的時點。

市場情緒受到 11 月消費者物價指數 (CPI) 低於預期的提振，對聯準會明年進一步降息的期待升溫。

不過分析師提醒，11 月通膨數據仍受到 10 月政府關門影響，對政策前景的參考價值有限。高盛指出，該數據「不太可能改變聯準會的政策判斷」，並認為 12 月通膨數據才是決策官員評估物價是否持續降溫的關鍵依據。

紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 也表示，目前並未看到有迫切需要在上週降息後，立即再度調整利率，並強調現行政策已在抑制通膨與支撐逐步降溫的就業市場之間取得平衡。

美股週五 (19 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 183.04 點，或 0.38%，收 48,134.89 點。

那斯達克指數上漲 301.26 點，或 1.31%，收 23,307.62 點。

S&P 500 指數上漲 59.74 點，或 0.88%，收 6,834.5 點。

費城半導體指數上漲 204.236 點，或 2.98%，收 7,067.865 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 188.08 點，或 1.20%，收 15,881.04 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技類股大漲 2.03%，帶動大盤整體上揚，公用事業下跌 1.34% 跌幅最深。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭普遍收高。Meta (META-US) 跌 0.85%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.54%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.55%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.40%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.26%。

台股 ADR 全收紅。台積電 ADR (TSM-US) 收高 1.50%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.95%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.37%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.79%。

企業新聞

AI 巨頭輝達 (NVDA-US) 週五勁揚 3.93% 至每股 180.99 美元，本週漲幅達 1.81%。《路透》報導，川普政府開始審查輝達 H200 晶片對華出口以及美國反壟斷機構批准輝達對英特爾 (INTC-US) 投資。

受 TikTok 收購案進展及 OpenAI 融資談判消息提振，甲骨文 (ORCL-US) 暴漲 6.63% 至每股 191.97 美元。瑞穗分析師 Siti Panigrahi 研判，此協議將鞏固 TikTok 作為甲骨文雲端業務重要客戶的地位，並有助於替甲骨文非 AI 業務帶來具穩定、高毛利率的業務。

美光 (MU-US) 延續漲勢，週五狂漲近 7% 至每股 265.92 美元，主因公司給出強勁的本季營收指引。該股週四曾大漲 10%，在市場對人工智慧交易前景感到不安之際，提振投資人信心。

雲端基礎設施業者 CoreWeave (CRWV-US) 狂飆 22.64% 至每股 83.00 美元，花旗指出該股具備倍數成長潛力，並看好其參與美國能源部研究與創新計畫，有助於提升公司能見度。

聯邦快遞 (FDX-US) 收紅 0.58% 至每股 288.78 美元，聯邦快遞公布會計年度第二季財報，獲利優於市場預期。公司指出，雖然宏觀環境仍具挑戰，但持續推動的成本削減措施，支撐了整體財務表現。

Nike (NKE-US) 下殺超 10% 至每股 58.71 美元，Nike 第二季毛利率下滑，且大中華區營收持續衰退，已連續第六季在該市場出現銷售下滑。執行長 Elliott Hill 表示，公司必須重新檢視並調整中國市場策略，而該市場約占 Nike 總營收的 15%。

華爾街分析

展望後市，TS Lombard 美國經濟學家 Steven Blitz 分析指出，選擇權交易表明，2026 年股市回落 30% 的機率為 10%。德銀 2026 年全球市場調查顯示，57% 的受訪者認為科技泡沫破裂是最大的風險。

不過，高盛樂觀預期，全球股市多頭行情在 2026 年將進一步擴散，報酬來源可望由美國科技股，延伸至更多地區與產業。

該行策略團隊預估，2026 年全球股市價格報酬約為 13%，若計入股息，總報酬可望接近 15%，主要動能來自企業獲利成長，而非估值擴張。

加拿大皇家銀行財富管理公司資深投資組合策略師 Tom Garretson 研判，超大規模資料中心與 AI 相關交易的大量發債，短期內可能對市場形成壓力，影響甚至延續至 2026 年，但相關企業多屬高信用品質，具備以舉債支應投資的能力。他也強調，資本支出仍有望支撐整體經濟成長動能。