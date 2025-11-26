「不買就等死」！馬斯克嘆車廠拒絕FSD授權 貼恐龍表情諷反應遲鈍

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-26 07:10

根據《商業內幕》報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周二 (25 日) 在社群媒體上大吐苦水，直言競爭對手拒絕授權使用特斯拉的全自動輔助駕駛 (FSD) 技術簡直是「瘋了」。他曾警告車廠若無 FSD 恐面臨淘汰，但傳統車廠反應冷淡，寧願與其他科技巨頭結盟，也不願全盤接受特斯拉的技術條款。

馬斯克大吐苦水，嘆車廠拒絕授權特斯拉FSD技術。(圖:Reuters/TPG)

馬斯克在 X 發文抱怨車廠不願授權 FSD，附上無奈攤手與恐龍表情符號諷刺。（圖: X)

‌



他進一步補充：「當傳統車廠偶爾主動聯繫時，他們只是慢吞吞地討論五年後在一個微型計畫中導入 FSD，還提出對特斯拉來說不可行的要求，這毫無意義！」文末他還附上了兩個恐龍表情符號，諷刺意味濃厚。

特斯拉的 FSD 技術能讓車輛自主處理大部分駕駛任務，但目前仍需人類駕駛監管。將此技術授權給其他車廠，長期以來一直被視為特斯拉推動自動駕駛技術變現的重要途徑。

從「高度興趣」到「無人問津」

馬斯克 2024 年 4 月曾告訴投資人，特斯拉正與一家主要車廠洽談授權交易。今年 1 月他更表示，看到同業付費使用 FSD 的「高度興趣」。

馬斯克在 1 月財報電話會議上說：「我認為一旦大家明白沒有 FSD 就是死路一條，其他製造商授權 FSD 的興趣就會非常高。」但他最新言論顯示，特斯拉短期內恐難達成任何授權協議。

FSD 面臨監管與法律逆風

FSD 及其前身 Autopilot 過去幾年面臨嚴格監管審查。上個月，美國汽車監管機構針對配備 FSD 的特斯拉闖紅燈及逆向行駛展開調查。去年已有針對 240 萬輛特斯拉的相關調查。

法律訴訟也接踵而來。今年 8 月，特斯拉在一起涉及 Autopilot 的致命車禍中被判部分責任，需賠償 2.42 億美元。公司已表示將上訴。

儘管如此，特斯拉仍全力衝刺自動駕駛。公司目標在年底前將 Robotaxi 服務擴展至 8 到 10 個都會區，近期已在內華達州與亞利桑那州通過關鍵監管障礙。

競爭對手另闢蹊徑

特斯拉何時能靠自動駕駛獲利仍不明朗。最新財報顯示，僅約 12% 的駕駛付費使用 FSD，且本季營收較去年同期下滑。