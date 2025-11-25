博通單日股價狂飆10%！分析師：還有近三成漲幅、是Google自研晶片最大贏家

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-25 03:51

據《CNBC》報導，晶片大廠博通 (AVGO-US) 周一 (24 日) 股價飆漲逾 10%，今年來累計上漲 60%。華爾街分析師看好博通與 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 的深度合作，認為隨著 Google 自研 AI 晶片需求激增，作為主要供應商的博通將成為最大受益者。

晶片大廠博通周一股價大漲逾10%，創半年來最佳表現。(圖:Shutterstock)

博通股價的強勢表態，與投資人持續推升 Alphabet 股價息息相關。Alphabet 過去一個月股價上漲 21%，其最新 AI 模型 Gemini 3 推出後更獲市場好評。

這兩家公司的緊密連結源於客製化晶片 (ASIC) 業務：Google 是博通 ASIC 業務的主要客戶，由博通協助設計並製造 Google 的張量處理單元(TPU)。

TPU 是 Google 內部專用的 AI 晶片，用於公司 AI 基礎設施，被視為輝達 (NVDA-US) GPU 的競爭對手。

基於博通與 Alphabet 的合作關係，分析師近期紛紛上調其評等。Melius Research 分析師 Ben Reitzes 上月將博通目標價上調至 475 美元，較上周五收盤價有近 40% 漲幅空間，較周一截稿前股價 375.96 美元，約還有近 3 成漲幅空間。

他表示，Google 與博通自 2016 年起合作開發客製化 ASIC，目前已進入第 7 代。TPU 是市面上最成熟的 ASIC，且成長動能強勁。「這對 Alphabet 有利，但對博通可能更好，因為博通的 AI 營收將隨著更多客戶需求而大幅成長。」