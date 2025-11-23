鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-23 12:20

歐洲及其他西方領袖週六（22 日）表示，美國川普提出的和平計畫可以作為結束俄羅斯對烏克蘭戰爭的談判基礎，但仍需「進一步修正」。這是西方國家在週四（27 日）最後期限前，努力為基輔爭取更有利條件的最新努力。

歐洲領袖：美國川普和平計畫需「進一步修正」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，在 G20 高峰會的邊會期間，歐洲及其他西方領袖緊急協商，試圖對川普要求烏克蘭在週四前接受其「28 點和平計畫」做出協調回應。

他們同意，由法國、英國和德國的國家安全顧問，於週日（23 日）在日內瓦與歐盟、美國及烏克蘭官員會面，進行進一步討論。

外交消息人士表示，義大利也將派出一名官員參加。

美國和平計畫支持了部分俄羅斯核心要求，在許多歐洲首都引發謹慎的批評。各國領導人試圖在讚揚川普試圖結束衝突的同時，也承認該計畫中的一些條款對基輔來說難以接受。

包括歐盟、德國、法國、英國、加拿大、荷蘭、西班牙、芬蘭、義大利、日本及挪威在內的領袖表示：「28 點計畫的初稿包含若干對實現公正且持久和平至關重要的要素。」

他們在聲明中指出：「因此，我們認為草案是一個基礎，還需要進一步改進。」

在此背景下，德國總理梅爾茨指出，支持烏克蘭對整個歐洲政治及大陸穩定至關重要。

他表示：「若烏克蘭在這場戰爭中失敗甚至可能崩潰，將對整個歐洲大陸產生影響，因此我們非常重視這個議題。」

梅爾茨並強調，雖然目前存在結束戰爭的機會，但距離對所有人都理想的結果仍有很長一段路要走。

消息人士透露，歐洲領袖在約翰內斯堡的一間名為「獅子」的會議室會面，並以「獅子精神」進行討論，旨在為烏克蘭爭取更有利條件。

烏克蘭總統澤倫斯基週五發表全國演說，表示烏克蘭面臨艱難選擇：要麼失去尊嚴和自由，要麼接受美方和平計畫的支持。

他承諾永不出賣國家，並強調必須保障烏克蘭人的尊嚴與自由。

澤倫斯基同時指出，任何和平協議都必須包含安全保障，以確保「世界任何地方都不能獎勵或寬恕針對人民、人性、國家及民族的罪行」。

川普設下緊迫期限

週五（21 日），川普向烏克蘭施壓，要求澤倫斯基在 27 日前批准其 28 點和平計畫，該計畫要求烏克蘭割讓領土、限制軍力並放棄加入北約的意圖。

川普表示：「他必須接受，若不接受，那我想，他們就繼續打下去吧。總有一天，他不得不接受一些他一直不願接受的東西。」

此前，他曾於二月對澤倫斯基直說：「你沒有籌碼。」

西方領袖在聲明中表達對計畫中對烏克蘭武裝力量的限制表示關切，認為這可能使烏克蘭容易受到未來攻擊。

他們重申，涉及歐盟及北約的相關措施的實施，分別需要取得歐盟及北約成員國的同意。