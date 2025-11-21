美推28點和平計畫逼烏克蘭割地、撤兵、裁軍 澤倫斯基近日將跟川普磋商

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 09:55

自 8 月美俄在阿拉斯加舉行會晤後，外界便一直流傳著美俄兩國就俄烏停戰問題進行閉門會談的傳聞，而在近日，這場閉門會談的成果終於浮出水面。

烏克蘭接受投降？美推28點和平計畫逼割地、撤兵、裁軍 澤倫斯基將跟川普通話磋商（圖：Shutterstock）

烏克蘭周四 (20 日) 確認收到了美國白宮發來的「28 點新計畫」，華府宣稱這是能讓烏國獲得長久和平的有效方案，但實際上是一份近乎讓烏克蘭投降的計畫。

根據外媒披露，「28 點新計畫」要求基輔無條件從頓巴斯撤軍，大幅裁軍且不得裝備先進遠程武器，也不允許外國部隊在烏國部署。

此外，頓巴斯地區將被割給俄國，且是以「租界」這種看似給烏克蘭留體面的方式，俄羅斯支付一定費用，但這實際上意味著繼克里米亞之後，頓巴斯也可能被劃入俄國版圖，烏國等同於割讓了領土。

此前，屋國總統澤倫斯基堅決反對退讓領土，歐盟也力挺烏克蘭，反對割讓領土換取和平，但在俄軍持續進攻推進、美國停止援助的情況下，歐盟態度軟化，烏國也不得不重新考慮。

澤倫斯基收到新計畫後沒有反對，並稱烏美兩國將圍繞計畫條款進一步協作，也強調支持所有促成和平的建議，願與各方推動和平進程。

美方態度更為急切，陸軍部長德里斯科爾 11 月 20 日飛抵基輔與澤倫連斯基會面，商討具體行動計畫，因按照「28 點新計畫」，烏國割地、撤兵、裁軍後的安全保障由美軍提供，美國駐軍能讓烏克蘭有類似北約國家的保護，而這或許是澤倫斯基願意接受該計畫的關鍵。

不過，這還需要美國總統川普點頭，澤倫斯基將跟川普通話詳細磋商，但在莫斯科，克里姆林宮稱未透過官方管道從美國獲得任何關於俄烏和平協議的資訊。