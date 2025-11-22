鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-22 22:00

俄羅斯高層外交官表示，俄羅斯總統普丁與美國總統川普之間，可能再次舉行會晤。

俄羅斯副外：普丁與川普可能再度會晤、俄美高層會談持續進行。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，俄羅斯副外長 Sergei Ryabkov 週六（22 日）在國營《國際事務》雜誌接受訪問時表示：「我不會排除任何可能性。」

他指出，雙方仍在尋找前進的方式。

Ryabkov 強調，俄羅斯與美國之間的聯絡並未中斷，雙方的會談渠道依然運作良好。

他說：「我們持續在工作中，已有完善的對話格式和渠道。並非所有渠道都是公開可見，也不需要全部公開討論，但事實是，一切都在正常運作。」

普丁與川普上一次會晤是在今年八月於阿拉斯加舉行，但未能就莫斯科在烏克蘭的戰事達成任何協議。

隨後雙方計畫在布達佩斯的會晤則被無限期暫停。Ryabkov 形容，俄美對話的進展「令人印象深刻」。

針對俄、中、美三國可能舉行的核穩定會談，Ryabkov 表示，俄方無意推動北京舉行此類會談。

他說：「我們在軍控與戰略穩定問題上對中國沒有任何疑問。」他補充，目前俄羅斯尚未收到美國就此類會議的正式提議。

川普曾表示，希望中國能與俄羅斯和美國一起參與核武減量努力。