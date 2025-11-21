search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈台股盤後〉「積」情破滅 跌991點創第六大跌點 殺破季線

鉅亨網記者吳承諦 台北

台股今 (21) 日開低走低，以 26822 點開出後一路下探，在台積電摜破 1400 元大關、以及聯發科電子股、金融權值股等全數下殺，指數跌逾千點，最低來到 26395.98 點，下跌 1030.38 點，創下盤中歷史第四大跌點紀錄。終場收 26434.94 點，下跌 991.42 點或跌 3.6%，跌破季線，創下歷史第六大跌點，成交量 5498 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉權王、電子、千金股臉綠 終場下跌991點創歷史第六大。(圖：shutterstock)

電子權值股紛紛走弱，台積電 (2330-TW) 下跌 70 元，跌約 4.8%，收 1385 元，跌破 1400 元大關；聯發科 (2454-TW) 下跌 40 元，跌逾 3%，收 1145 元；日月光投控 (3711-TW) 跌逾 6%；鴻海 (2317-TW) 跌逾 4%，廣達 (2382-TW) 跌逾 1%。


AI 類股部分下挫，電源族群，台達電 (2308-TW) 跌逾 5%，光寶科 (2301-TW) 跌逾 4%；散熱部分，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻 (3324-TW) 跌逾 5%；聯鈞 (3450-TW) 跌逾 6%、聯亞 (3081-TW) 跌逾 4%。

台股 24 千金股紛紛臉綠，股王信驊 (5274-TW)、股后緯穎 (6669-TW) 跌逾 3%，創意 (3443-TW)、力旺 (3529-TW)、富世達 (6805-TW)、弘塑 (3131-TW) 跌逾半根停板，群聯 (8299-TW) 跌停板，惟光聖 (6442-TW) 逆勢上漲 2%。

製鞋業旺季以及 2026 年世足賽效應，今日惟運動休閒類股逆勢抗跌，來億 - KY(6890-TW) 漲停、鈺齊 - KY(9802-TW) 漲逾 2%，豐泰 (9910-TW) 漲逾 1%。


文章標籤

台股盤後台積電AI千金股TOP

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1385-4.81%
緯穎4095-4.32%
鈺齊-KY108.5+2.36%
來億-KY264+10.0%
光聖1120+1.36%
群聯1065-9.75%
弘塑1335-6.97%
富世達1345-7.24%
力旺1835-8.48%
創意1850-5.85%
信驊6075-4.41%
聯發科1145-3.38%
聯亞415.5-4.48%
聯鈞212.5-5.97%
雙鴻881-5.67%
奇鋐1240-7.12%
光寶科153.5-4.06%
台達電895-6.18%
廣達270-1.46%
鴻海225-4.86%
日月光投控209-6.07%
豐泰126.5+0.80%

鉅亨贏指標

了解更多

#指標剛跌破

中強短弱
台積電

44.44%

勝率

#島狀下跌

中強短弱
台積電

44.44%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty