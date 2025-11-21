〈台股盤後〉「積」情破滅 跌991點創第六大跌點 殺破季線

台股今 (21) 日開低走低，以 26822 點開出後一路下探，在台積電摜破 1400 元大關、以及聯發科電子股、金融權值股等全數下殺，指數跌逾千點，最低來到 26395.98 點，下跌 1030.38 點，創下盤中歷史第四大跌點紀錄。終場收 26434.94 點，下跌 991.42 點或跌 3.6%，跌破季線，創下歷史第六大跌點，成交量 5498 億元。