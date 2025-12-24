鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (24) 日早盤一度漲逾百點，最高漲至 28486.38 點，不過電子權值股大多休息，僅台積電小漲 0.34%，大盤終場漲 61.51 點或 0.22%，以 28371.98 點作收，本周連續 3 個交易日共漲 675.63 點，進一步邁向前高 28568.02 點，成交量 4290.37 億元。今天盤面亮點則聚焦記憶體及 PCB 族群。
電子權值股今天大多休息，台積電 (2330-TW) 漲 5 元，漲 0.34%，收 1495 元，鴻海 (2317-TW) 收平盤，聯發科 (2454-TW) 跌 0.72%。另外，台達電 (2308-TW) 漲逾 1%，廣達 (2382-TW) 跌 0.19%，日月光 (3711-TW) 收平盤。
記憶體族群再度點火，威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW) 皆亮燈漲停，華邦電 (2344-TW)、南亞科 (2408-TW)、十銓 (4967-TW) 漲逾半根停板，宇瞻 (8271-TW) 漲逾 3%，力積電 (6770-TW) 漲逾 3%。
PCB 概念股今天也強勢表態，上游玻纖布富喬 (1815-TW) 漲逾 4%。此外，台燿 (6274-TW) 漲逾半根停板，台光電 (2383-TW)、台郡 (6269-TW) 漲逾 4%，律勝 (3354-TW) 漲逾 3%，金像電 (2368-TW) 漲逾 2%，德宏 (5475-TW) 漲逾 1%。
營建類股今天表現同樣亮眼，工信 (5521-TW) 漲逾半根停板，寶徠 (1805-TW) 漲逾 4%，日勝生 (2547-TW)、京城 (2524-TW) 漲逾 3%，愛山林 (2540-TW)、達麗 (6177-TW)、長虹 (5534-TW)、華固 (2548-TW)、宏璟 (2527-TW)、華友聯 (1436-TW) 皆漲逾 2%。
生技族群今天表現相對弱勢，禾榮科 (7799-TW) 跌逾 4%，泰福 - KY(6541-TW)、光麗 - KY(6431-TW) 跌逾 3%，金萬林 (6645-TW)、北極星藥業 (6555-TW)、康霈 *(6919-TW) 皆有超過 2% 跌福。
