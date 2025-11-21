鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-21 11:30

最新調查報告顯示，三星電子預計在 2026 年底前大幅提升 2 奈米製程良率，並在一年內將產能擴大至目前水準的兩倍以上，進一步縮小與產業龍頭台積電之間的競爭差距。

良率大躍進！Counterpoint Research：三星2奈米製程產能明年衝2.1萬片 縮小與台積電差距

根據全球市場研究機構 Counterpoint Research 今 (21) 日發布的報告，三星以提高先進製程市佔率為目標，將改善 2 奈米製程良率列為目前首要任務。

Counterpoint Research 預測，憑藉加速的研發進程、更完善的製程控制體系，加上跟核心客戶的早期合作，三星 2 奈米製程的月產在 2026 年底料將達到 2.1 萬片晶圓 (wpm)，年增率約 163%。

Counterpoint Research 進一步預估，三星將在 2 奈米製程方面獲得五家主要客戶的支援，初期需求將主要來自於特斯拉 AI 晶片、三星系統 LSI 部門自主研發的 Exynos 2600 應用處理器 (AP)、比特微(MicroBT) 與嘉楠科技的挖礦專用 ASIC 晶片，以及高通的第五代驍龍 8s Elite 等產品，其中 Exynos 2600 有望成為三星 2 奈米製程上首款實現量產的系統級晶片(SoC)。

此外，高通預估，2026 年初將基於該製程完成第五代驍龍 8s Elite 高階應用處理器的流片工作，也就是完成晶片設計最終階段並交付代工廠進入試產，意味著產品進入大規模量產前的關鍵步驟。

Counterpoint Research 分析指出，隨著三星在行動通訊、高效能運算及 AI 相關應用等領域持續拓展客戶群，2 奈米製程的推進將成為三星發展的重要轉捩點。若三星能持續提升良率穩定性，並確保位於美國泰勒的新廠順利實現量產目標，則可望大幅縮小與台積電在先進半導體製程的差距。