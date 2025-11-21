良率大躍進！Counterpoint Research：三星2奈米製程產能明年衝2.1萬片 縮小與台積電差距
鉅亨網編譯陳韋廷
最新調查報告顯示，三星電子預計在 2026 年底前大幅提升 2 奈米製程良率，並在一年內將產能擴大至目前水準的兩倍以上，進一步縮小與產業龍頭台積電之間的競爭差距。
根據全球市場研究機構 Counterpoint Research 今 (21) 日發布的報告，三星以提高先進製程市佔率為目標，將改善 2 奈米製程良率列為目前首要任務。
Counterpoint Research 預測，憑藉加速的研發進程、更完善的製程控制體系，加上跟核心客戶的早期合作，三星 2 奈米製程的月產在 2026 年底料將達到 2.1 萬片晶圓 (wpm)，年增率約 163%。
Counterpoint Research 進一步預估，三星將在 2 奈米製程方面獲得五家主要客戶的支援，初期需求將主要來自於特斯拉 AI 晶片、三星系統 LSI 部門自主研發的 Exynos 2600 應用處理器 (AP)、比特微(MicroBT) 與嘉楠科技的挖礦專用 ASIC 晶片，以及高通的第五代驍龍 8s Elite 等產品，其中 Exynos 2600 有望成為三星 2 奈米製程上首款實現量產的系統級晶片(SoC)。
此外，高通預估，2026 年初將基於該製程完成第五代驍龍 8s Elite 高階應用處理器的流片工作，也就是完成晶片設計最終階段並交付代工廠進入試產，意味著產品進入大規模量產前的關鍵步驟。
Counterpoint Research 分析指出，隨著三星在行動通訊、高效能運算及 AI 相關應用等領域持續拓展客戶群，2 奈米製程的推進將成為三星發展的重要轉捩點。若三星能持續提升良率穩定性，並確保位於美國泰勒的新廠順利實現量產目標，則可望大幅縮小與台積電在先進半導體製程的差距。
數據顯示，今年第二季全球晶圓代工市場中，台積電以 71% 市佔率居冠，三星以 8% 市佔率排名第二。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 前副總羅唯仁傳帶槍投靠英特爾 台積電蒐證中
- 涉國安法？傳前台積電副總攜2奈米機密帶槍投靠英特爾 龔明鑫：請公司自己說明
- 晶背供電開啟2奈米新賽局，再生晶圓與BSPDN雙主題發酵：中砂、昇陽半導體、均豪
- 〈財報〉應材財報財測俱佳 投資人期待更高 盤後跌逾4%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇