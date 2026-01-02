鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 11:05

報導指出，從目前情況來看，台積電發展依舊向好，按此節奏，1.4 奈米製程的風險性試產工作料將於 2027 年啟動。

風險性試產指的是，新產品在正式大規模量產前進行小批量試產，主要目的是識別生產過程中的潛在問題如良率、性能，評估穩定性，以降低後期量產的風險，確保產品能順利、高效地投入市場。

據悉，台積電 1.4 奈米製程工廠的地基工程在去年 11 月初動工，新廠位於台灣中科，規劃興建四座廠房及配套辦公大樓。初期建設投資額預計達 1.5 兆新台幣，工廠全面建成投產後，量產目標定於 2028 年。根據估算，四座工廠首年合計將為台積電帶來 160 億美元的營收，同時還將創造 8000 至 1 萬個就業機會。

目前尚未披露哪些客戶打算採用台積電 1.4 奈米製程，此前有報導稱蘋果拿下台積電 2 奈米初期半數以上的產能，用於生產 A20 和 A20 Pro 晶片，由此不難推斷蘋果有很高機會搶佔 1.4 奈米新技術的先機。