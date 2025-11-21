鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-21 13:30

全球股市正面臨上沖下洗的 11 月，面對政策、利率、匯率變化多端的環境，國泰投信總經理張雍川直言，2026 年將是充滿挑戰與機會的一年；國泰投信投資長蔡宜芳表示，隨著全球股市處於歷史高點，投資人應適度提高債券比重，藉由信用評等佳的長天期公債或公司債保護下檔風險。同時提醒，台灣債市淺碟，市面上債券 ETF 多為外幣標的，定期定額布局有望降低外匯風險，並享受固定收益資產優勢。

張雍川看2026充滿挑戰與機會 國泰投信：股市高檔震盪 宜適度提高債券比重。(鉅亨網資料照)

國際知名金融信息與指數提供商彭博 Bloomberg 主辦年度盛會「創新收益策略：2026 債券投資新視野」20 日隆重登場，深入剖析全球債市動態與 ETF 策略新局，探討市場最新趨勢，吸引眾多法人機構踴躍參與，證券櫃買中心副總經理李淑暖亦出席致詞。國泰投信總經理張雍川、投資長蔡宜芳及量化暨指數事業處處長陳郁仁等主管分享深度市場洞察，展現在專業投資領域的領導力與國際視野。

張雍川致詞表示，美國總統川普重回白宮，全球歷經美國對等關稅、大而美法案、天才法案等政策轉折，造成股匯市快速變化，投資人面臨更高的不確定性，2026 年將是充滿挑戰與機會的一年。國泰投信身為全台領導性的資產管理公司，將持續提供完善的投資工具與策略，陪伴客戶因應瞬息萬變的新局面。

彭博行業研究美國信貸首席策略師 Noel Hebert 在「美國企業債市場最新觀察與價值所在」專題演講時表示，「美國投資級信貸的收益率持續支撐需求，但風險定價已顯得偏高。若 2026 年經濟過熱或過冷，可能對報酬構成威脅，同時，科技驅動的新發行也可能開始對利差造成壓力。」

蔡宜芳指出，國泰投信債券型 ETF 涵蓋不同天期、風險層級、區域標的及配息機制，滿足短期現金管理與長期資金配置需求。短期現金管理重視安全、低波動與高流動性，例如國泰 US 短期公債 (00865B-TW) 投資於到期日小於一年的短期美國政府公債，幾乎無信用風險；長期配置則可關注信用評等佳的長天期公司債或特定產業債，如金融、公用事業等；若希望靈活操作，追求資本利得，則可擇時布局長天期公債或信用利差較高之債券。

國泰投信量化暨指數事業處處長陳郁仁分享，全球債券 ETF 市場近十年累積成長超過 5 倍，資產規模已突破 3 兆美元，預估 2030 年有望上看 6 兆美元，顯示債券 ETF 需求持續強勁。目前全球債券 ETF 仍以被動式產品為主，占比約 84%，但主動式 ETF 近十年年均成長率達 37%，高於被動式的 20%，去年美國主動式債券 ETF 資產規模翻倍至 2,820 億美元，尤以「多重債券組合策略」與「核心債券配置」最受青睞，反映市場對靈活配置的需求日益增加。

國泰投信表示，雖然主動式債券 ETF 具備更廣的投資範圍與操作彈性，能依據總體經濟與利率環境，靈活調整產業配置、信用評等與存續期間，有機會創造超額報酬。但被動式固定收益 ETF 在流動性表現上更具優勢，且成交量與市場深度更能滿足大型資金的交易需求。