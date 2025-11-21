鉅亨研報 2025-11-21 09:24

多殺多壓力擴散，電子資金轉戰被動元件族群，蜜望實、華新科、凱美誰最亮眼？TOP10新聞熱門股在這(圖:shutterstock)

‌



近期台股呈現高檔震盪、開低走低的格局，指數收黑。這波修正壓力

一、盤勢研判

19 日台股受輝達 (NVIDIA) 財報前夕觀望氣氛及國際股市下跌影響，指數震盪走低，尾盤更出現急殺，台積電 (2330-TW) 跌破 1400 元關卡。

盤面結構呈現極端的資金大挪移：

整體而言，雖然記憶體短線面臨修正，但法人認為報價未鬆動、長線供需仍吃緊。而在此空窗期，被動元件族群有望接棒成為短線主流。

二、個股熱度 TOP10

本內容僅供參考資訊，不構成任何投資、選股建議或推薦。

TOP10 凱美 (2375-TW)

熱度觀察：股價上漲逾 2%，表現優於龍頭國巨。

動態說明：凱美昨日表現相對強勢，反映資金在被動元件族群中尋找基期更低、爆發力更強的標的。受惠 AI 應用擴展帶動電感、鋁質電容需求，凱美股價獲買盤推升，成為族群內的強勢股。

TOP9 華新科 (2492-TW)

熱度觀察：股價較大盤相對抗跌。

動態說明：華新科受惠於 AI 及高速運算設備對電流穩定性要求提升，推升中高階 MLCC 需求，營運動能回升。股價同步揚升，顯示市場認同其在 AI 規格升級潮中的受惠程度，資金持續流入。

TOP8 蜜望實 (8043-TW)

熱度觀察：股價逆勢上漲 3.41%，表現優於大盤。

動態說明：蜜望實昨日成為盤面多頭指標。受惠資金轉進基期較低的被動元件族群，加上 AI 應用帶動零組件規格升級的產業趨勢，吸引買盤積極卡位。在記憶體轉弱之際，蜜望實成功接棒演出。

TOP7 南亞 (1303-TW)

熱度觀察：股價重挫 6.11%，成交量 14 萬張。

動態說明：南亞昨日走勢極為疲弱，呈現量大長黑格局，顯示有特定賣壓湧現或市場對其後市看法轉趨保守。

TOP6 旺宏 (2337-TW)

熱度觀察：雖成交量大，但股價表現疲軟，未隨創見逆勢走高。