VIX衝破26！美股震盪幅度創4月來之最 高盛點名最大禍首是「它」

美股周四 (20 日) 經歷劇烈震盪，開盤大幅上漲，標普 500 指數一度飆漲 1.9%，但好景不長，市場情緒迅速轉向，股指掉頭向下，到當地時間下午 1 點前轉為下跌 1.1%，創今年 4 月以來單日最大震幅紀錄。

數據也顯示，標普周四不僅回吐全部漲幅，還較當日高點蒸發逾 2 兆美元市值，並首次收盤跌破 100 日移動平均線，市場恐慌指數 VIX 也飆升至 26 以上。

美股此次劇烈波動發生在美國科技巨頭輝達公佈亮眼財報之後，儘管財報數據超出市場預期，但並未如交易員所預期的那樣緩解市場對風險的擔憂，反而促使投資人加速尋求避險，以防進一步損失。

市場普遍認為，造成此次逆轉的原因複雜，其中包括對於聯準會 (Fed) 是否在喜憂參半非農報告後繼續降息的疑慮、對股市估值過高的擔憂，以及技術性因素可能引發短線基金持續拋售等。

高盛合夥人 John Flood 在周四寫給客戶的報告中指出：「目前市場上傷痕累累，投資人過度關注避險市場擁擠的風險，完全處於盈虧保護模式。」