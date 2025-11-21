鉅亨網編輯林羿君 2025-11-21 10:22

儘管輝達 (NVDA-US) 第三季度財報表現亮眼，但其財務長 Colette Kress 在分析師電話會議中，對公司第三季（截至 10 月 26 日的三個月）在中國的業務表現表示「失望」，主因是持續升溫的美中貿易戰及地緣政治動盪，嚴重衝擊其資料中心運算產品的出貨。

地緣政治重創中國業務 輝達直言：很失望。（圖:shutterstock)

輝達第三季財報顯示，來自中國的營收總計為 28 億美元，僅占當季總銷售額的約 5%。這一數字遠低於華爾街分析師普遍預期的 84 億美元。

Kress 指出：「由於地緣政治因素，以及中國市場競爭日益激烈，本季原本可觀的採購訂單並未實際出現。」

值得注意的是，在輝達上一個會計年度，中國市場的業務曾占公司總營收的 13%，顯示出地緣政治限制帶來了顯著的負面影響。專為符合美國出口管制而設計、性能較低的 H20 晶片，銷售額僅為 5,000 萬美元。

對於目前的情勢，Colette Kress 表達了公司的立場：「我們對目前的情勢感到失望，這使我們無法向中國出貨更具競爭力的資料中心運算產品，但我們仍致力於持續與美國及中國政府保持溝通，並將繼續為美國在全球市場上的競爭能力發聲。」

輝達執行長黃仁勳曾多次強調中國 AI 市場的重要性，指出這是一個規模高達 500 億美元的龐大商機。

Kress 週三重申了這一觀點，表示：「要在 AI 運算領域建立可持續的領導地位，美國必須贏得每一位開發者的支持，並成為所有商業企業的首選平台，包括中國的企業在內。」

除了美國的出口限制外，輝達在中國市場還面臨著來自本土競爭對手的挑戰，如華為與阿里巴巴也推出了新的 AI 晶片，挑戰這家美國科技巨頭的主導地位。