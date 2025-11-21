聯準會鷹派聲浪起 官員憂躁進的降息恐釀風險

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-21 03:15

綜合外媒周四 (20 日) 報導，多位聯準會官員釋出鷹派訊號，對 12 月是否續降利率表達疑慮。市場預估 12 月降息機率已降至 40%。

多位聯準會官員週四對12月降息表達疑慮，市場預估降息機率已降至40%。(圖:Reuters/TPG)

聯準會理事巴爾 (Michael Barr) 表示，通膨率仍在 3% 左右、距離 2% 目標還有一大段距離，央行在考慮進一步降息時需要更加謹慎。

巴爾周四在華盛頓一場活動上說：「我很擔心通膨還在 3% 上下，我們的目標是 2%，而且我們承諾要達到 2%。所以現在必須小心謹慎，確保能同時達成我們的雙重任務。」

巴爾在 12 月 9 日至 10 日的政策會議上可能是關鍵人物。因為已有多位官員表態支持或反對連三降，讓會議結果充滿變數。

9 月就業數據成最後參考依據

周四公布就業數據後，巴爾認為勞動市場算是達到平衡，但這個平衡是建立在相當低的新增就業數上。

勞工統計局數據顯示，美國 9 月新增 11.9 萬個工作，8 月則是負成長，失業率小幅升至 4.4%。這份因政府關門而延後發布的報告，是官員下月開會前的最後一份就業數據。期貨市場的押注顯示，投資人認為 12 月降息機率只剩約 40%。

官員擔憂降息帶來副作用

克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 周四也表達類似擔憂，她說 9 月就業數據「已經過時」，並重申反對繼續降息。她還警告，降息可能危及金融系統的穩定。

她說：「為了支撐勞動市場而降息，可能讓高通膨持續更久，也可能鼓勵金融市場冒更多風險。這表示下次經濟衰退時，衝擊可能比原本更大。」

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 在印第安納波利斯向特許金融分析師協會發表演說時也表達相似觀點，他重申對「提前大幅降息」感到「不安」。

古爾斯比說：「我認為基本經濟狀況相當強勁，最終利率還是能降不少，但短期內我對提前降太多次利率有點不安，不能指望通膨會自動消退、重新下降。」

他表示，通膨「好像卡住了，甚至有跡象往錯的方向走」，這讓他更加擔心。

古爾斯比還指出，因政府關門導致官方數據缺乏，讓他更加不安，因為聯準會對物價壓力的掌握度不如勞動市場那麼清楚。