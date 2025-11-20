長榮航對勞動部調查提三個回應 以最快速度改善

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-20 19:59

長榮航對勞動部調查提三個回應。(圖：長榮航提供)

長榮航說明，第一，針對出勤規範與考評制度，在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前也遵循勞動部建議與工會溝通，後續法規若有所更動，將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

‌



第二，針對機上執勤規範未臻清楚之處，已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導、納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容；長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。