〈ITF旅展〉長榮航多條東北亞熱門航線 來回機票不到萬元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-07 19:09

‌



2025 ITF 台北國際旅展於今 (7) 日開跑，長榮航 (2618-TW) 以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配 Y2K 的繽紛色彩打造展場，且線上旅展也同步開跑，不少東北亞航線包括東京、大阪、神戶、首爾等熱門航點，來回機票不到萬元價。

長榮航多條東北亞熱門航線 來回機票不到萬元。(圖：長榮航提供)

長榮航在旅展攤位展示全新第四代豪華經濟艙座椅，讓消費者親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，還有與 Maison Kitsuné 全新聯名的機上服務備品。

‌



在機票促銷方面，長榮航針對國人喜愛的東北亞航線，提出桃園 / 松山 - 東京來回未稅價只要 9,317 元起、桃園 - 大阪來回未稅價 8,923 元起、桃園 - 神戶來回未稅價 7,333 元起、桃園 / 松山 - 首爾來回未稅價 6,090 元起。