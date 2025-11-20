〈富強鑫法說〉訂單能見度看到2026年Q3 明年營運拚雙位數成長

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-20 17:52

射出成型設備大廠富強鑫 (6603-TW) 今 (20) 日舉行法說會，受惠汽車電動化、半導體／ICT 擴產及全球運動品牌 ESG 要求提升，高值化設備需求同步走強，公司目前在手訂單已可看到 2026 年第 3 季，訂單能見度優於往年，預期 2026 年整體營運可望維持雙位數成長。儘管第二季受匯率干擾轉虧，但第三季新台幣兌美元匯率持穩有匯兌收益挹注，目前觀察第四季匯率可望相對穩定。

富強鑫二板式多組分射出機 (GW-R系列)。(圖：富強鑫)

富強鑫今年第 3 季單季營收 13.58 億元，創同期新高，季增 8.5%、年增 18.1%，營業利益 0.81 億元，季增 59.1%、年增 128.2%，稅後純益 0.5 億元，每股稅後純益 (EPS) 為 0.3 元，較第二季轉盈。

富強鑫前三季合併營收 36.31 億元，營業利益 1.34 億元，稅後純益 0.45 億元，EPS 為 0.27 元。富強鑫前 10 月合併營收 40.74 億元，年增 11.63%。

富強鑫發言人張銀鶯協理指出，隨全球製造業朝向「低碳化、電動化與智慧化」加速推進，汽車零配件、半導體 / ICT 與運動用品三大核心市場同步擴大資本支出，使公司在整廠輸出、多色成型、物理發泡與智慧製程等高值化設備領域的需求快速增溫。

目前富強鑫在手訂單遍及汽車零件、AI 伺服器、半導體、運動用品等多個領域，訂單能見度已延伸至 2026 年第三季。在全球製造回流、區域供應鏈在地化趨勢下，預期未來接單動能仍將持續擴大。

法人關注第三季毛利率提升原因，張銀鶯回應，Q3 多色射出成型機占比達 64%、創歷史新高，加上營收規模放大及無匯損因素干擾，使 Q3 毛利率升至 26.83%。整體稼動率維持 95% 高檔，預估第 4 季在多色機出貨續強下，毛利率有望延續良好表現。

展望 2026 年，在汽車電動化帶動大型設備需求、AI 伺服器擴產、物理發泡商業化加速三大循環支撐下，整體營運仍可望保持雙位數成長。