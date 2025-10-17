長榮航總座率團隊致歉 承諾以更高標準打造工作環境

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-17 15:42

長榮航承諾以更高標準打造工作環境。(圖：長榮航提供資料照)

孫嘉明以一位失去優秀同事的長官和夥伴的身份，表達對孫小姐離去的遺憾及不捨，語帶悲傷表示，「我們很多同仁，至今仍無法相信，那位總是帶著溫暖笑容、在工作上盡心盡力的夥伴，就這樣離開了，她的離開是我們心中永遠的痛」。

同時，孫嘉明也代表公司，再次向家屬致上最深、最沉痛的歉意。

針對外界的指教與批評，孫嘉明說明，公司並非躲起來，而是將心力優先投入在最重要的事情上─撫慰家屬並釐清事實，且協助處理後續事宜，希望能陪伴家屬走過最艱難的時刻。

長榮航空服本部副總經理蕭錦隆進一步說明，事發後第一時間即啟動內部調查，訪談相關人員以釐清事件全貌，同時，勞動部及桃園市勞檢處已於 10 月 13 日至公司進行勞動檢查，經檢視，在飛行時數、休時及差假申請等事項上，皆符合相關規定，將積極配合主管機關的後續調查。

蕭錦隆強調，儘管完整調查結果尚未出爐，但這次事件提醒了公司必須用更高的標準來關照每一位同仁，因此，長榮航承諾立即啟動並落實以下幾項精進措施，包括強化健康評估、 落實通報機制、 提升管理職能，並將持續檢視現有的考核評鑑作業。