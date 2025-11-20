鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-20 17:31

中華車 (2204-TW) 今 (20) 日召開法說會時指出，與在地供應鏈共同投入開發能量，拓展零碳商用車全新應用場景─創新推出電動資源回收車，正逐步推廣到全台各縣市環保機關，預計 2026 年初於彰化縣開始示範運行。

中華車拓零碳商用車應用場景 電動資源回收車明年初運行。(圖：中華車提供)

中華車說明，第一台國產電動 3.5 噸商用車 ET35 下線，採用全新開發的「電動商用車專用平台」，可靈活因應各類市場需求，如物流廂車、資源回收車、行動餐車、行動零售車等多元應用。

因此，中華車創新推出電動資源回收車，預計明年初開始示範運行。

而對於乘用車，中華車表示，三菱國產車 X FORCE 預計於 12 月發表，2026 台北新車暨新能源車大展正式上市，不過，預接單尚未做計算，也尚未訂出 2026 年的整體銷售目標。

中華車進一步提到，由於關稅和貨物稅議題干擾，使市場觀望，今年前三季台灣小車市場總銷量 29.6 萬台，年減 13.9%，其中，國產車總銷售台數 14.6 萬台，年減 15.1%。