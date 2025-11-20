search icon



華碩旗下台智雲啟用全新品牌「Taiwan AI Cloud」 啟動明年IPO

鉅亨網記者吳承諦 台北

華碩旗下 (2357-TW) 台灣智慧雲端服務股份有限公司 (以下簡稱「台智雲」) 今 (20) 日宣布，正式啟用全新英文品牌名稱「Taiwan AI Cloud」，並同步揭露已啟動 IPO 程序，預計 2026 年完成掛牌，台智雲總經理吳漢章表示，品牌升級與資本市場布局將同步展開，為邁向全球主權 AI 市場奠定基礎。

cover image of news article
台智雲總經理吳漢章。(圖：華碩提供)

台智雲此次品牌升級，英文名稱由「Taiwan Web Service」改為「Taiwan AI Cloud」，中文名稱「台智雲」維持不變。吳漢章表示，AI 正在重塑全球科技與經濟秩序，各國都在思考如何建立專屬自己且可控的主權 AI，Taiwan AI Cloud 致力成為全球可信賴的主權 AI 夥伴，協助政府與企業打造自主、安全且具擴展性的 AI 體系。


在資本市場布局方面，台智雲目前實收資本額為 3.75 億元，預計掛牌時將達 4 億元以上。公司 2024 年營收接近新台幣 1 億元，2025 年預計達到倍數成長，目前員工數已達 120 人。

吳漢章指出，台智雲目標是在 IPO 後 6 個月左右滿足上市櫃基本門檻，正式申請掛牌，希望順利在明年第二季年報出來後就上櫃，照表操課完成掛牌程序。

台智雲自 2018 年協助建置台灣首座 AI 超級電腦「台灣杉二號」以來，累積超過七年的 AI HPC 經驗。公司以「3+1 策略布局」開展，打造完整 AI 價值鏈。

其中包括​AI 算力代工提供端到端的 AI 基礎設施建置、部署與維運服務；AI 模型代工 ，結合台智雲自主研發的福爾摩沙大模型與一站式模型顧問服務，協助產業導入在地化 AI 應用。今年已在銀行、國防、醫療等領域獲得多個客戶。

台智雲也提供 AI 算力租用服務 ，吳漢章形容這是「算力的 Uber」概念，與擁有算力但短期未用滿的業者合作，透過軟體加值將算力轉租給需求客戶，不需自行投入資本支出。

最後則是 AI 超算加速器，串聯新創、產業與政府資源，打造「AI 產業 + 產業 AI」的創新聯合體。台智雲明年將成立自己的 AI Fund，搭配數位部的 AI100 計畫，加速優秀團隊成長。

吳漢章特別強調台智雲採取「輕資產」營運策略的重要性，台智雲堅持做輕資產，因為 AI 市場變化很快，輕資產才能快速應對市場變化，讓公司避免投資錯誤 GPU 帶來的巨大負擔。


