華碩旗下台智雲啟用全新品牌「Taiwan AI Cloud」 啟動明年IPO

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-20 15:14

華碩旗下 (2357-TW) 台灣智慧雲端服務股份有限公司 (以下簡稱「台智雲」) 今 (20) 日宣布，正式啟用全新英文品牌名稱「Taiwan AI Cloud」，並同步揭露已啟動 IPO 程序，預計 2026 年完成掛牌，台智雲總經理吳漢章表示，品牌升級與資本市場布局將同步展開，為邁向全球主權 AI 市場奠定基礎。

台智雲總經理吳漢章。(圖：華碩提供)

台智雲此次品牌升級，英文名稱由「Taiwan Web Service」改為「Taiwan AI Cloud」，中文名稱「台智雲」維持不變。吳漢章表示，AI 正在重塑全球科技與經濟秩序，各國都在思考如何建立專屬自己且可控的主權 AI，Taiwan AI Cloud 致力成為全球可信賴的主權 AI 夥伴，協助政府與企業打造自主、安全且具擴展性的 AI 體系。

‌



在資本市場布局方面，台智雲目前實收資本額為 3.75 億元，預計掛牌時將達 4 億元以上。公司 2024 年營收接近新台幣 1 億元，2025 年預計達到倍數成長，目前員工數已達 120 人。

吳漢章指出，台智雲目標是在 IPO 後 6 個月左右滿足上市櫃基本門檻，正式申請掛牌，希望順利在明年第二季年報出來後就上櫃，照表操課完成掛牌程序。

台智雲自 2018 年協助建置台灣首座 AI 超級電腦「台灣杉二號」以來，累積超過七年的 AI HPC 經驗。公司以「3+1 策略布局」開展，打造完整 AI 價值鏈。

其中包括​AI 算力代工，提供端到端的 AI 基礎設施建置、部署與維運服務；AI 模型代工 ，結合台智雲自主研發的福爾摩沙大模型與一站式模型顧問服務，協助產業導入在地化 AI 應用。今年已在銀行、國防、醫療等領域獲得多個客戶。

台智雲也提供 AI 算力租用服務 ，吳漢章形容這是「算力的 Uber」概念，與擁有算力但短期未用滿的業者合作，透過軟體加值將算力轉租給需求客戶，不需自行投入資本支出。

最後則是 AI 超算加速器，串聯新創、產業與政府資源，打造「AI 產業 + 產業 AI」的創新聯合體。台智雲明年將成立自己的 AI Fund，搭配數位部的 AI100 計畫，加速優秀團隊成長。