出口太熱絡 台灣Q3經常帳順差創單季新高紀錄

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-20 19:48

台灣央行今 (20) 日公布第三季國際收支帳，經常帳順差 458.4 億美元創下單季新高紀錄，金融帳淨資產增加 369.2 億美元，也同創新高，央行準備資產增加 51.2 億美元。

出口太熱絡 我Q3經常帳順差創單季新高紀錄。(鉅亨網資料照)

央行說明，第三季經常帳順差年增 207.6 億美元，主要是因 AI 等新興科技應用持續熱絡、消費性電子新品備貨需求增加等，出口擴增，使商品貿易順差達 498.3 億美元，創單季新高，年增 219.0 億美元。

不過，服務收支逆差 40.8 億美元，年增 1.8 億美元，也創新高紀錄，則是反映國人出國熱潮不減，使第三季旅行支出續增至 66.3 億美元，同時，國輪貨運收入減少。

同時，證券投資淨資產增加 106.4 億美元，其中，由於居民增持國外債券，居民對外證券投資淨增加 160.0 億美元，而在外資增持台股下，非居民證券投資淨增加 53.7 億美元。