矽力*-KY車用營收續揚 明年估增4至5成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-14 16:46

類比 IC 業者矽力 *-KY(6415-TW) 今 (14) 日召開法說會，董事長陳偉表示，今年車用營收比重約 13-14%，明年受惠中國電動車發展、海外市佔率提升以及新品貢獻，車用營收可望大幅成長 40-50%，營收比重目標達 20%，至於明年則認為短期隨著關稅不確定性消退、客戶庫存回補，明年上半年營收將優於今年同期。

中國電動車示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

陳偉指出，第三季受關稅不確定性影響，部分客戶拉貨轉弱，其中，消費性電子及 PC 市場略為疲軟，不過汽車電子需求強勁，推動車用營收季增 30%、年增 12%，占比達 14%，成為公司主要成長動能，工業市場也同步回溫，季增與年增均為 11%。

‌



陳偉指出，車用業務受惠中國電動車市占提升、國際車廠開始採用公司產品，加上自動駕駛相關 PMIC、中高階 MCU、電驅與電池管理等新產品陸續量產，明年車用營收可望大幅成長 40-50%，占比有機會突破 20%。

他表示，矽力 *-KY 近年持續推出車用相關新品，目前在每台車的產品含金量 (Dollar content) 可達 120-150 美元，明年再因新品增加 60-70%，約莫增加約 70-100 美元，持續在全球車用市場擴大市占率。

外界也關心資料中心佈局，陳偉說，今年資料中心應用貢獻逾 3% 營收，主要動能來自光模組、電源供應器與記憶體應用，預計明年也會有主機板產品開始放量，有機會帶動明年營收比重提升至 4-5%。

此外，隨著 AI 伺服器大量導入 V-Core，矽力 *-KY 也切入 ASIC 客戶，目前正小量出貨，看好未來 V-Core 將延伸至 ADAS、自駕 GPU 等應用，GPU/CPU VCORE 預計後年開始放量。

針對第三季毛利率下滑，陳偉坦言，主要因新舊產品組合與 Gen4 新平台良率處於爬坡階段，導致毛利率下滑至 50%，不過隨著 Gen4 模型調整與良率問題陸續改善，明年下半年毛利率將會回升。

陳偉補充，Gen4 平台今年受關稅影響，出貨不如預期，但明年將明顯放量，營收占比可達 15-20%，Gen5 平台明年會有首批產品量產，營收貢獻仍小。