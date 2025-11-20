裕融海內外拓展有成 東南亞營收暴增8成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-20 16:27

裕融企業 (9941-TW) 今 (20) 日舉辦法說會時指出，整體風險可控，在國內外也多有發展新計畫，尤其在菲律賓和馬來西亞的推展速度快，今年以來東南亞營收年增率高達 80.2%，看好東南亞市場的成長潛力強勁。

裕融在東南亞的發展速度加快。(圖：裕融提供)

裕融說明，持續秉持「穩中求進」作為核心策略，一方面強化風險管理，一方面穩健業務動能，同時加快東南亞市場布局，整體表現符合預期。

在業務動能方面，裕融今年在台灣市場的企業金融與消費金融的整體業績，相較於去年同期皆有兩位數的成長。

而為了進一步加強區域管理，裕融台灣消金業務在 11 月進行組織調整，從原以產品別轉為以區域別劃分，以落實在地深耕。

在東南亞，裕融則持續開發多元業務，今年菲律賓的保代公司與馬來西亞的 Money Lending 執照皆已順利取得並開始運作，推展相當順利，東南亞營收年增率更高達 80.2%，成長力道強勁。

而在強化風險管理方面，裕融積極配合政府，將相關措施納入《金融消費者保護法》規範，完成制度面的調整，並多次與金管會交流。

裕融進一步提到，台灣市場的延滯金額已連續七個季度下降，延滯率也連續三季保持在 1.5% 的穩健水準；在中國市場，雖近一年總體經濟景氣不佳，但第三季延滯金額與去年同期約當，顯示整體風險可控。