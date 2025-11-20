〈焦點股〉輝達報喜激勵光通訊股上揚 光聖亮燈漲停領族群發光
鉅亨網記者黃皓宸 台北
AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 於今 (20) 日清晨公布第 3 季 (截至 10 月 26 日) 財報亮眼，營收與每股盈餘雙雙優於市場預期，並釋出強於預期的第 4 季展望，激勵盤面上光通訊族群亮眼，包括光聖 (6442-TW) 開高後迅速亮燈漲停，聯亞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 也表現強勁。法人表示，受惠 AI 展望樂觀，相關供應鏈有望營運持續進補。
輝達上 (10) 月公布首款以共同封裝光學 (CPO) 技術打造的矽光子網路交換器 Spectrum-X 獲甲骨文、Meta 等 2 大巨頭採用，也宣告「AI 世界光通訊時代全面來臨」，意味輝達首度針對 CPO 推出重量級產品邁入商業化量產。
盤面上今日光通訊族群發光閃亮，光聖開高後迅速跳空漲停，再度突破歷史新高價 1,105 元，聯亞、上詮、聯鈞、華星光、眾達 - KY(4977-TW)、前鼎 (4908-TW)、波若威 (3163-TW) 也一度漲逾半根漲停。
業界人士表示，光聖受惠 AI 伺服器商機持續發酵，推動光纖模組需求動能續強，預期這波商機，將挹注光纖模組今年度的出貨動能逐季衝高。
法人指出，AI 伺服器正由 400G 邁向 800G、1.6T，在全球資料中心的建置下，將持續推動高速光通訊產品需求旺盛。
