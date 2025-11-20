〈焦點股〉輝達報喜激勵光通訊股上揚 光聖亮燈漲停領族群發光

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-20 12:27

AI 龍頭輝達 (NVDA-US) 於今 (20) 日清晨公布第 3 季 (截至 10 月 26 日) 財報亮眼，營收與每股盈餘雙雙優於市場預期，並釋出強於預期的第 4 季展望，激勵盤面上光通訊族群亮眼，包括光聖 (6442-TW) 開高後迅速亮燈漲停，聯亞 (3450-TW)、上詮 (3363-TW)、聯鈞 (3450-TW)、華星光 (4979-TW) 也表現強勁。法人表示，受惠 AI 展望樂觀，相關供應鏈有望營運持續進補。

輝達報喜激勵光通訊上揚，光聖亮燈漲停領族群發光。(鉅亨網資料照)

輝達上 (10) 月公布首款以共同封裝光學 (CPO) 技術打造的矽光子網路交換器 Spectrum-X 獲甲骨文、Meta 等 2 大巨頭採用，也宣告「AI 世界光通訊時代全面來臨」，意味輝達首度針對 CPO 推出重量級產品邁入商業化量產。

業界人士表示，光聖受惠 AI 伺服器商機持續發酵，推動光纖模組需求動能續強，預期這波商機，將挹注光纖模組今年度的出貨動能逐季衝高。