2025-11-20

醣聯 (4168-TW) 今 (20) 日宣布，與日本北海道大學醫院簽署合作研究協議，共同展開次世代抗體藥物複合體(ADC)GNX1021 的精準醫療研究。醣聯指出，此次合作將作為 2026 年啟動日本臨床一期試驗的前導里程碑，強化 GNX1021 在胃癌的治療領域臨床發展潛力。

醣聯攜北海道大學醫院簽署合作研究協議，展開ADC研究。(圖：shutterstock)

醣聯指出，此次合作主要深入 GNX1021 所辨識的醣抗原「分支型 Lewis B/Y(bLEB/Y)」，在日本胃癌患者腫瘤組織中的表現特徵，並比較其與既有臨床生物標記，包括 HER2、CLDN18、PD-L1 等關聯性。藉此鎖定最有機會受惠於 GNX1021 治療的患者族群，推進以精準醫療為核心的臨床開發策略。

醣聯表示，根據日本國立癌症中心 (NCC) 資料，胃癌為日本必三大常見癌症及第四大癌症死因，2024 年新增病例約 11.5 萬人，死亡人數近 4 萬人；台灣方面，衛福部癌症登記報告指出，胃癌為台灣第八大癌症死因，每年約有 4000 名新診斷患者，超過 2000 人因胃癌死亡。

因此醣聯指出，台日兩地皆面臨高度未被滿足的醫療需求，透過此次合作，雙方在臨床研究與腫瘤生物標記分析的專業優勢，找出具 GNX1021 治療潛力的精準族群，並為未來臨床試驗設計提供重要依據。