〈台股盤後〉黃仁勳反擊AI泡沬說救全村 漲846點創史上第二大漲點
鉅亨網記者彭昱文 台北
輝達 (NVDA-US) 財報亮眼、執行長黃仁勳駁 AI 泡沫說，激勵美股、亞股全面走強，台股今 (20) 日也強勢反彈，收盤上漲 846.24 點，創歷史收盤第二大漲點，收 27426.36 點，站回 5 日線，今日成交金額則為 5770 億元。
台股今日收盤上漲 846.24 點，不僅是史上第二大漲點，同時也是今年第二大漲點，擠下今年 4 月 23 日上漲 845.71 點，僅次於 4 月 10 日創下的最大漲點 1608.27 點，締造台股史上前三大漲點都在今年出現，並一掃過去四個交易日下跌 1323 點的陰霾。
電子權值股今日表現強勢，台積電 (2330-TW) 今日上漲 60 元或 4.3%、鴻海 (2317-TW) 漲 3.2%、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均漲逾 6%、聯發科 (2454-TW) 及廣達 (2382-TW) 都漲逾 2%。
高價股方面，信驊 (5274-TW) 漲逾 2%，健策 (3653-TW) 漲 8%、貿聯 - KY(3665-TW) 漲 6%、緯穎 (6669-TW)、大立光 (3008-TW)、創意 (3443-TW) 等漲逾 3%，不過，世芯 - KY(3661-TW) 重挫 7%、富世達 (6805-TW) 及母公司奇鋐 (3017-TW) 也收黑。
PCB 相關族群表現亮眼，金像電 (2368-TW) 亮燈漲停、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW) 漲逾 7%，欣興 (3037-TW) 也漲 6.5%；其他強勢個股還有京元電子 (2449-TW)、亞翔 (6139-TW) 漲 7%、勤誠 (8210-TW)、神達 (3706-TW) 半根漲停。
非電族群方面，台塑四寶也走強，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲 5%，台化 (1326-TW) 及台塑 (1301-TW) 也有 3-4% 漲幅，另外，藥華藥 (6446-TW) 漲價 4.8%，不過康霈 *(6919-TW) 跌逾 5%。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈台股開盤〉輝達財報亮眼 台積電狂漲65元 指數暴衝逾800點
- 中美AI攻防戰逆轉？白宮出面叫停 要求國會否決限制輝達出口提案
- 〈焦點股〉輝達黃仁勳稱「AI業務非常強勁」電子五哥齊走揚
- 【台股操盤人筆記】把握台股佈局好時機
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇