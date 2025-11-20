search icon



〈台股盤後〉黃仁勳反擊AI泡沬說救全村 漲846點創史上第二大漲點

鉅亨網記者彭昱文 台北

輝達 (NVDA-US) 財報亮眼、執行長黃仁勳駁 AI 泡沫說，激勵美股、亞股全面走強，台股今 (20) 日也強勢反彈，收盤上漲 846.24 點，創歷史收盤第二大漲點，收 27426.36 點，站回 5 日線，今日成交金額則為 5770 億元。

cover image of news article
〈台股盤後〉黃仁勳反擊AI泡沬說救全村 漲846點創史上第二大漲點。(鉅亨網資料照)

台股今日收盤上漲 846.24 點，不僅是史上第二大漲點，同時也是今年第二大漲點，擠下今年 4 月 23 日上漲 845.71 點，僅次於 4 月 10 日創下的最大漲點 1608.27 點，締造台股史上前三大漲點都在今年出現，並一掃過去四個交易日下跌 1323 點的陰霾。


電子權值股今日表現強勢，台積電 (2330-TW) 今日上漲 60 元或 4.3%、鴻海 (2317-TW) 漲 3.2%、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均漲逾 6%、聯發科 (2454-TW) 及廣達 (2382-TW) 都漲逾 2%。

高價股方面，信驊 (5274-TW) 漲逾 2%，健策 (3653-TW) 漲 8%、貿聯 - KY(3665-TW) 漲 6%、緯穎 (6669-TW)、大立光 (3008-TW)、創意 (3443-TW) 等漲逾 3%，不過，世芯 - KY(3661-TW) 重挫 7%、富世達 (6805-TW) 及母公司奇鋐 (3017-TW) 也收黑。

PCB 相關族群表現亮眼，金像電 (2368-TW) 亮燈漲停、台光電 (2383-TW)、南電 (8046-TW) 漲逾 7%，欣興 (3037-TW) 也漲 6.5%；其他強勢個股還有京元電子 (2449-TW)、亞翔 (6139-TW) 漲 7%、勤誠 (8210-TW)、神達 (3706-TW) 半根漲停。

非電族群方面，台塑四寶也走強，南亞 (1303-TW)、台塑化 (6505-TW) 漲 5%，台化 (1326-TW) 及台塑 (1301-TW) 也有 3-4% 漲幅，另外，藥華藥 (6446-TW) 漲價 4.8%，不過康霈 *(6919-TW) 跌逾 5%。


輝達黃仁勳台股台積電台股盤後

台股首頁我要存股
台積電1455+4.30%
富世達1450-2.03%
台達電954+6.71%
日月光投控222.5+6.21%
聯發科1185+2.16%
廣達274+2.62%
信驊6355+2.25%
健策2655+8.37%
貿聯-KY1680+6.33%
緯穎4280+3.13%
大立光2145+3.37%
創意1965+3.42%
世芯-KY3075-7.38%
奇鋐1335-0.37%
金像電574+9.96%
台光電1430+7.52%
南電269+7.17%
欣興171.5+6.85%
京元電子211.5+7.63%
亞翔458.5+7.00%
勤誠956+5.29%
神達90.6+4.98%
南亞56.6+5.20%
台塑化56.2+5.05%
台化33.1+4.42%
台塑41.3+3.12%
鴻海236.5+3.28%
康霈*127-5.58%
藥華藥475.5+4.85%
輝達186.52+2.85%

