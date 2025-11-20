〈台股盤後〉黃仁勳反擊AI泡沬說救全村 漲846點創史上第二大漲點

台股今日收盤上漲 846.24 點，不僅是史上第二大漲點，同時也是今年第二大漲點，擠下今年 4 月 23 日上漲 845.71 點，僅次於 4 月 10 日創下的最大漲點 1608.27 點，締造台股史上前三大漲點都在今年出現，並一掃過去四個交易日下跌 1323 點的陰霾。