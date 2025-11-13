鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-13 18:59

光通訊大廠光聖 (6442-TW) 受惠於 AI 算力需求強勁、加上北美四大 CSP(雲端服務大廠) 近期相繼調高資本支出，第 3 季每股稅後純益 5.3 億元、季增 170.57%、年增 104.42% 創單季新高，今 (13) 日股價開高走高，尾盤在大單敲進下亮燈鎖漲停，收 1,040 元，不僅創下光聖新高價，也重回千金股行列，外資連 2 日買超 1,472 張。

光聖Q3業績亮眼獲外資連2日買超 漲停創新高重回千金股。 (圖：shutterstock)

光聖第 3 季營收 25.14 億元、季減 13.5%、年增 53.19%，創單季歷史新高；前 3 季營收 75.27 億元、年增 92.6%，稅後純益 10.47 億元，每股稅後純益為 13.87 元，也創同期新高。

光聖第 3 季單季毛利率 60.37%，雖較前季減 1.3 個百分比，也較去年同期年減 2.9 個百分比，但今年前 3 季維持 57% 毛利率，仍較去年同期約 55% 增加。