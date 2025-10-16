2025創博會開展 龔明鑫點名整合矽光子、量子科技 要利用AI有利百工百業

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-16 17:09

2025 台灣創新技術博覽會今 (16) 日於世貿一館一連 3 日開展，此次集結政府 11 個單位主辦，共吸引來自 19 國 439 家參展商，展出超過 1,100 項創新技術。經濟部長龔明鑫表示，此次展會除了強調算力等基礎工程，更呼應「AI 十大建設」，政府持續整合跨部會技術，如: 矽光子、量子科技等技術，利用 AI 要讓百工百業都獲得好處。

2025創博會開展 龔明鑫：點名整合矽光子、量子科技 要利用AI有利百工百業。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

龔明鑫說，自 2018 年創博會成立以來，展會一路配合國家產業政策演進，從最早的「5 加 2 產業創新政策」到今日的「五大信賴產業」與「AI 新十大建設」，持續整合跨部會技術成果，讚許創博會的重要性，不亞於每年的半導體展 (SEMICON)，是非常棒的事情。

龔明鑫強調，今年展會以「AI 跨域創新、智慧驅動未來」為主軸，聚焦 AI 與永續科技的整合。與 AI 應用相關的技術就超過 300 件，除了強化 AI 算力，包括以 AI 布局矽光子等關鍵技術。

國科會主委吳誠文則表示，創博展呈現了台灣產業界積極投入研發，才有如此積極的產業實力展示，政府也積極於今年投入近 1,600 億元的預算挹注，明 (2026) 年希望能持續加碼，協助科技、產業外，也與全球合作，持續投入研發，協助本土產業發展，以便台灣未來在各國的產業供應鏈中，扮演可信賴的角色。

今年展會以「AI 跨域創新、智慧驅動未來」為主軸，持續投入量能於 AI、量子運算、智慧製造與永續科技等前沿領域，並在本屆創博會展現具體成果，AI 更是推動跨域創新的核心動力，驅動各產業加速轉型。

包括生成式 AI 的快速發展正重塑全球產業結構，據瑞士洛桑管理學院 (IMD）公布「2025 年 IMD 世界競爭力年報」，台灣在 69 個受評比國家中排名第 6 名，並在「研發總支出占 GDP 比率」、「企業研發支出占 GDP 比率」及「每千人研發人力」等指標名列全球第 2，展現強大研發能量與國際競爭力。