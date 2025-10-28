〈焦點股〉AI傳輸需求升溫、政策助攻 矽光子股環宇-KY、華星光閃亮漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股光通訊股今 (28) 日全面走強，受惠於 AI 算力需求強勁、輝達 (NVDA-US)GTC DC 大會舉行，加上經濟部近日將向行政院報告矽光子 (CPO) 國家隊規劃，目標 2028 年達成供應鏈自主，買盤集中湧入族群類股。包括環宇 - KY(4991 -TW)、華星光 (4991 -TW) 今日在買盤簇擁下開高走高，盤中一度亮燈飆漲停。
今日盤面上，矽光子 (CPO) 族群包括環宇 - KY、華星光，其他包括光聖 (6442-TW) 一度漲逾 9%，聯亞 (3081-TW) 漲 8%，眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW)、聯鈞 (3450-TW) 一度漲逾半根停板，整體族群呈現價量齊揚。
環宇 - KY 今 (2025) 年受惠於矽光產品因需求旺盛，公司在產品線中的連續光波雷射 (CW Laser)，主要就是用在矽光產品上，第 4 季全力量產出貨，有望對營收產生發酵。
法人表示，光通訊股的上漲的驅動力來自於產業趨勢的持續發酵，隨著 AI 運算模型不斷升級、資料中心對高速傳輸的需求暴增，從 800G 邁向 1.6T 甚至更高的傳輸速率，都必須依賴光通訊技術，市場資金目前瞄準具備如矽光子概念的長線結構性領域。
法人指出，在 AI 資料中心升級帶動下，市場預期雲端客戶將啟動新一波擴產，推升光通訊族群題材熱度，加上經濟部近日提報矽光子國家隊規劃案，預計 4 年投入 29 億元預算，在 2028 年達成供應鏈自主。
業界表示，隨著政策支持與市場需求雙動能驅動，未來有望推升光通訊族群的題材熱度。
