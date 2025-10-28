打造新「護國群山」！葉俊顯點名軟體應用、矽光子、量子及機器人4大關鍵技術

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-28 19:03

國家發展委員會主委葉俊顯今（28）日在「2025 AI 物聯網大聯盟年會」指出，AI 正於全球掀起巨浪，台灣必須持續佔據關鍵角色。他強調政府將積極推動「AI 新十大建設」，投入包含軟體應用服務、矽光子、量子、機器人等關鍵技術，打造台灣成為「智慧科技島」，系統性地壯大台灣 AI 國力。

打造下一護國群山！葉俊顯點名軟體應用、矽光子、量子及機器人4大關鍵技術 壯大AI國力。（圖: shutterstock)）

綜觀全球主要國家與企業，皆大舉投入 AI 領域，AI 已是各國國安與經濟前景的發展重心，例如美國今年 7 月份發布「AI 行動計畫」以鞏固領先地位。根據 CB Insight 報告顯示，累計至今年第三季的全球創投資金，其中 51% 投入 AI 領域並突破 1,500 億美元規模，充分顯示 AI 已成為全球經濟發展的核心。

葉俊顯指出，AI 硬體需求已成為我國經濟成長的強勁動能。財政部統計，台灣今年累計至第 3 季的出口額逾 4,526 億美元為歷年新高，主要成長即來自 AI 硬體需求，其中電子資通訊產品出口額創歷史新高，相較去年同期成長 45.3%。政府將把握這波動能，積極推動「AI 新十大建設」，投入包含軟體應用服務、矽光子、量子、機器人等關鍵技術，以及主權 AI、人才、資金等數位基磐，透過系統性作法，落實台灣成為智慧科技島的國政願景，壯大台灣 AI 國力。

關於產業轉型，葉俊顯提到，為建構更具競爭力的 AI 產業生態系，「亞洲．矽谷物聯網產業大聯盟」將轉型為 AI 物聯網大聯盟。聯盟自 105 年由政府與民間共同發起，在亞洲．矽谷政策引導下，已帶動我國物聯網產值從 105 年的新台幣 0.83 兆元成長至 113 年的 2.22 兆元，並於全國打造 281 案物聯網智慧應用，同時將 133 項智慧應用成功輸出全球，實績豐厚。

為掌握全球 AI 發展契機，聯盟因應「AI 新十大建設」推動方向啟動轉型，在過往物聯網基礎上強化與 AI 生態系的鏈結，未來將聚焦於 AI 生態系上下游各面向，包含硬體算力基礎、軟體技術研發、智慧應用等，藉此帶動業者間的跨域交流與合作，並作為產業與政府間的溝通橋樑，共同加速我國 AI 生態系的成長茁壯。

葉俊顯強調，政府將與產業攜手共創 AI 新護國群山。今日年會中，講者分享的內容恰與 AI 新十大建設中的智慧應用、關鍵技術、數位基磐互相呼應，例如群聯分享如何提供平價的邊緣 AI 運算系統，將成為百工百業 AI 化的解方；鴻海研究院分享的「FoxBrain」模型，則是我國推動主權 AI、軟體平臺發展的重要里程碑；達明機器人於會中分享的 AI 協作型機器人，更是台灣鞏固下一波前瞻科技優勢的關鍵。