83%！上海中古屋11月前兩周成交量破萬套 專家：短期有望迎來季節性復甦

最新數據顯示，11 月上海中古屋市場現回升跡象，截至上周五 (14 日) 累計成交已破 1 萬套，月增 83.77%，日均成交約 700 套。若此態勢延續，全月可望衝擊 2 萬套，為持續低迷的市場注入活力。

上海中古屋11月前兩周成交量破萬套

上海房市呈「量升價跌」特徵，價格連 6 月下跌，10 月月減 0.9%，但降幅縮小，目前均價每平方公尺 3.45 萬人民幣，每套均價 289.46 萬元人民幣，較 10 月明顯走降。

上海各區房市表現也分化明顯，市中心老舊社區因性價比走俏，徐匯濱江、浦東前灘等改善族群獨立行情，郊區裡的較新中古屋則博弈激烈。

成交量回升源自多重因素，龐大掛牌量讓買方掌握議價主動權，部分以掛牌價七或八折砍價。

此外，剛需大量分流至中古屋，今年前三季中古屋與新屋成交比達 5:1，小面積低總價房源佔超過 78%，價格調整後性價比明顯。

整體來看，上海房市短期內有望迎來季節性復甦，前期壓抑的需求集中釋放，但中長期而言，仍處於「高庫存、低價位、剛需主導」調整期。