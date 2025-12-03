510萬！為何上海頂級豪宅成交單價又破紀錄了？專家直指三大疊加效應

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-03 16:25

近日，上海豪宅市場再現驚人交易，位於徐匯龍華的頂級豪宅項目「雲錦東方」三期一套聯排別墅以約 1.99 億元的總價成交，單價高達人民幣 34.9 萬元 /㎡(每台坪 510 萬台幣)，一舉刷新今年以來上海新屋單價紀錄，甚至超越 2017 年湯臣一品 34 萬元的歷史高點。

510萬！為何上海頂級豪宅成交價又破紀錄了？專家直指三大疊加效應(圖取自上海房仲網站)

此次交易不僅成為徐匯區商品住宅最高單價紀錄，也再次引發市場對頂豪市場熱度的關注。買家為瑞慈醫療，上月跟雲錦東方簽訂龍啟路 377 弄 13 幢 40 號住宅的商品預售合約，並支付 3000 萬元定金，約定於 11 月 30 日前付清餘款。該豪宅產權面積約 570㎡，總價近 2 億元，以極致單價凸顯頂級物業的稀缺性。

不過，目前上海豪宅單價天花板仍由今年 9 月成交的翠湖天地六期獨棟别墅保持，最高單價達 40 萬元 /㎡。

值得關注的是，近期上海頂級豪宅市場資本活躍度顯著提升。

今年 10 月 31 日，馬來西亞首富郭鶴年之子郭孔華以 1.17 億元購入黃浦區金陵華庭一套 449㎡房源，單價約 26 萬元 /㎡。短時間內連兩筆億元級交易，反映出高資產群體對核心地段豪宅的持續看好，也凸顯豪宅市場與普通住宅市場的分化趨勢。

「雲錦東方」自 2013 年首次開盤即成為上海首批「網紅頂豪」，因其臨江優勢 (距黃浦江直線不足 900 米) 和極致品質，多次創下認購紀錄。項目三期為收官之作，主打 384-570㎡戶型，外立面採用與人民大會堂同級的 3 公分厚花崗岩，社區內打造下沉式湖泊、黃蠟石假山及 5 公尺高瀑布，並配備約 5000㎡會所與恒溫星光泳池，最大的 570㎡戶型樣板間因設計驚艷，成為高淨值買家爭奪的焦點。