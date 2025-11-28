鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-28 09:40

上海房市上周五 (21 日) 迎來久違的熱鬧，新屋成交量單日 1159 套，近兩個月來首次突破千套大關，當日新屋及中古房成交量合計約 1767 套。截至周二(25 日)，上海 11 月新屋成交量 1 萬 2833 套，中古屋成交 1 萬 8720 套，這一系列數據引發市場對上海房市是否迎來轉折點的廣泛關注。

政策刺激見效！上海單日新屋成交量1159套 兩個月來首破千套 市場拐點來了？（圖：Shutterstock）

上海房市近期波動明顯。在 11 月 17-23 日的一周，新屋成交量 4559 套，較前一周成長 33%。不同於其他城市，上海在上周五有獨特表現，25 個中國城市商品房日度成交面積年減 62.72%。

不過，上海房市內部區域分化顯著。外環外成為最活躍區域，這得益於 8 月 25 日「滬六條」政策取消外環外限購。政策落實後，上海外環外 9 月一手房在售項目日均成交月增 40%，中古屋成交佔比達 57%，改善性需求也在政策刺激下釋放，「滬六條」支持的各類增購住宅群體成交佔比達 14%，高於全市平均水平。

上海房市整體回升背後是市場結構的深刻變化。豪宅市場與一般住宅市場表現差異大。今年前三季，上海總價 5000 萬元以上頂級豪宅成交 674 套，年增 27%，佔全中國同類產品近 80% 份額。

華潤置地瀾濱江計畫本周二結束首批認籌，認購率高達 224%，122 套房來源吸引 273 組客戶認籌，樣品屋開放 20 多天近 3000 組客戶參觀。這一情形跟上海房價連 10 月走漲相印證。