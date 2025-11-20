Fed會議紀錄：官員對降息看法兩極 ！「多數」認為今年底前應按兵不動

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-11-20 03:38

美國聯準會 (Fed) 周三 (19 日) 公布的 10 月 28 至 29 日會議紀錄顯示，決策官員在降息議題上嚴重分歧，對放緩的勞動市場或頑固的通膨何者是更大經濟威脅，看法兩極。雖然會議最終以 10 比 2 通過降息一碼，但「多數」官員認為今年底前無需再降息。

Fed會議紀錄顯示官員對12月是否降息有嚴重分歧。(圖:Reuters/TPG)

會議紀錄指出，數位與會者認為，如果經濟發展符合預期，12 月進一步下調聯邦資金利率目標區間可能是適當的。但「多數」與會者認為，根據他們的經濟展望，今年剩餘時間維持目標區間不變可能較為適當。

Fed 用語藏玄機 「多數」力量大於「數位」

在 Fed 的用語中，「多數 (many)」比「數位 (several)」更具分量，顯示反對 12 月降息的傾向較強。不過「與會者 (participants)」並非全是投票成員，10 月會議共有 19 位與會者，但只有 12 人有投票權，因此無法確知投票成員對 12 月降息的實際態度。

這項紀錄與 Fed 主席鮑爾在會後記者會的說法一致。鮑爾當時告訴記者，12 月降息並非「既定結論」。

在鮑爾發表聲明前，交易員原本將 12 月 9 至 10 日會議再降息的機率定價為幾近確定。截至周三下午，這個機率已降至不到三分之一。

值得注意的是，會議紀錄確實提到「多數與會者」認為未來可能會進一步降息，但不一定是在 12 月。

10 比 2 通過降息 內部分歧遠超投票結果

10 月會議時，FOMC 最終批降息一碼至 3.75% 至 4% 區間。但 10 比 2 的投票結果並未真實反映內部的分裂。

會議紀錄反映出委員會內部存在多個陣營。官員們擔心勞動市場放緩，同時也憂慮通膨遲遲未見持續回落跡象，距離 Fed 的 2% 目標仍有差距。

「在此背景下，多數與會者支持本次會議降低聯邦資金利率目標區間，部分與會者支持這項決定，但也可能支持維持目標區間水準，數位與會者反對降低目標區間。」會議紀錄寫道。

政策「壓制性」成爭論焦點

辯論核心是，目前利率對經濟的壓制力道有多大。部分與會者認為即使降息一碼，政策仍在抑制成長，但其他人認為經濟活動保持韌性，顯示政策其實沒什麼壓制效果。

從官員公開發言來看，委員會分為兩派：傾向降息的鴿派包括理事米蘭 (Stephen Miran)、華勒 (Christopher Waller) 與鮑曼 (Michelle Bowman)，他們希望藉降息避免勞動市場走弱。另一方則是較為鷹派的成員，如堪薩斯城聯儲總裁施密德 (Jeffrey Schmid)、波士頓的柯林斯 (Susan Collins) 與聖路易的穆薩勒姆 (Alberto Musalem)，他們擔心進一步降息可能妨礙 Fed 達成 2% 通膨目標。

居中的溫和派包括鮑爾、副主席傑佛遜 (Philip Jefferson) 與紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯 (John Williams)，他們傾向謹慎行事。

決策「如同在霧中開車」、確認 12 月停止縮表

會議紀錄提到，決策複雜度因多日政府關門期間缺乏政府數據而增加。勞動市場、通膨與其他指標在僵局期間未經彙整或發布。勞工統計局與經濟分析局等政府機構已公布部分數據的發布時程，但並非全部。

鮑爾將這種情況比喻為「在霧中開車」，不過華勒周一 (17 日) 反駁這個比喻，稱 Fed 有足夠數據制定政策。