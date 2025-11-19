鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 08:53

儘管市場對聯準會 (Fed) 下月再次降息的預期降至「五五開」，投資人仍在積極佈局對沖，以防政策意外轉向的風險。交易員自本月中以來大舉湧入與擔保隔夜融資利率 (SOFR) 掛鉤的 12 月選擇權合約。該利率與聯邦基金利率高度同步，該選擇權合約將在 12 月 10 日 Fed 利率決議出爐後兩​​天到期，成為對沖政策不確定性的理想工具。

Fed下月降息機率驟降！投資人怕貨幣政策急轉彎虧慘 狂買SOFR期權避險 （圖：Shutterstock）

數據顯示，12 月 SOFR 期貨選擇權最受市場青睞，未平倉合約量約 86.3 萬手，對應收益率 3.5%，較當前有效聯邦基金利率低 38 個基點，隱含著市場對降息 25 基點的押注。

‌



利率互換市場的定價則顯示出降息預期的降溫，目前顯示 Fed 下月降息的機率約為 50%，較兩周前的 70% 顯著回落，明年 1 月 28 日貨幣政策會議的降幅預期更不到 25 個基點。

降息預期轉變的背後，是 Fed 官員近期的謹慎表態。一些官員質疑今年內再次降息的必要性，但即將到來的經濟數據恐成為關鍵變數。

美國政府停擺結束後，延遲發布的 9 月非農就業報告、10 月就業及通膨數據將陸續公佈，預計為政策決策提供新依據。

美國公債市場同樣處於「等待模式」。由於缺乏新數據支撐，10 年期美債殖利率自 10 月 29 日 Fed 會議以來，波動區間始終控制在 11 個基點以內。

花旗策略師 David Bieber 指出，利率市場維持區間震盪，既無明確趨勢，也無持股結構的重大轉變。

摩根大通對自家美債客戶的調查也顯示，投資人上禮拜削減直接多頭部位 2 個百分點，轉向中性持倉，空頭部位則保持穩定。

此外，美債選擇權溢價已從偏向長期看漲回歸中性，僅前端和中階期貨曲線仍保留對美債上漲的對沖需求。