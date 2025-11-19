〈美股盤後〉輝達財報發布前夕 道瓊瀉近500點 連四日收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-11-19 06:00

美股週二 (18 日) 血染一片，科技股賣壓延續，市場在輝達即將公布的重磅財報以及本週稍晚將發布、延宕已久的 9 月非農就業數據前，呈現更為謹慎的走勢。

輝達財報發布前夕 道瓊瀉近500點 連四日收黑 (圖：shutterstock)

道瓊重挫近 500 點，連續第四個交易日走低。那斯達克綜合指數跌逾 1.2%，寫連二跌的紀錄，標普 500 指數則下跌 0.83%，創自 8 月以來最長的連跌紀錄。多檔大型科技股承壓，亞馬遜跌逾 4%，輝達與微軟均下滑超 2.7%。

‌



比特幣盤中一度跌破 9 萬美元，創下七個月來新低，並回吐今年以來全部漲幅，顯示市場風險偏好進一步降溫。

市場焦點集中在兩項即將公布的關鍵數據。輝達預計於週三公布第三季財報，在市場重新審視 AI 熱潮的可持續性之際，該股跌超 2.8%。

此外，因政府關門延遲發布的 9 月非農就業報告將於週四出爐，被視為判斷聯準會下一步政策的重要指標。

交易員如今將降息機率從上月的高度確信，下修至約五五波。聯準會理事華勒週一表示，央行應該降息以防止金融業進一步惡化。

美國總統川普表示，已開始面試聯準會主席人選，他心中已有屬意名單，同時再度強調財長貝桑無意接任。他也提到，白宮可能選擇一位「符合常規」的主席，而現任理事華勒的表現相當令人信服。

美股週二 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 498.5 點，或 1.07%，收 46,091.74 點。

那斯達克指數下跌 275.229 點，或 1.21%，收 22,432.846 點。

S&P 500 指數下跌 55.09 點，或 0.83%，收 6,617.32 點。

費城半導體指數下跌 154.70 點，或 2.31%，收 6,551.03 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 226.84 點，或 1.40%，收 16,005.61 點。

標普 11 大板塊中，資訊科技跌幅達 1.68%，非必需消費更大跌 2.50%，但傳統防禦與原物料族群走強，其中能源上漲 0.61%、醫療保健上揚 0.54%。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭持續下挫。Meta (META-US) 跌 0.72%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.01%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.70%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.43%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.45%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.91%；聯電 ADR (UMC-US) 小幅走高 0.57%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.47%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週二下滑 2.81% 至每股 181.36 美元。微軟 (MSFT-US) 收低 2.70% 至每股 493.79 美元。

微軟宣布與輝達及聊天機器人 Claude 開發商 Anthropic 建立新的戰略夥伴關係，微軟與輝達將合計最多投資 Anthropic 150 億美元，Anthropic 則承諾向 Azure 購買 300 億美元算力並預訂最高 1 GW 的額外運算資源。

雲端服務商 Cloudflare(NET-US) 因系統中斷導致多款大型應用程式受影響，該股週二下跌逾 2% 報每股 196.53 美元。

全球最大居家修繕零售商家得寶 (HD-US) 暴跌 6.02% 至每股 336.48 美元，該公司第三季調整後獲利低於分析師預期，儘管營收優於市場預估。

Meta (META-US) 微跌 0.72% 報每股 597.69 美元，美國地區法官裁定 Meta 在社交網路領域不具壟斷地位，成功擺脫可能被強制拆分 Instagram、WhatsApp 的命運。此結果發生在 Google 接連遭到兩起反壟斷裁決之後，凸顯科技業面臨的監管壓力進一步升高。

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 微跌 0.26% 至每股 284.28 美元。Alphabet 執行長皮查伊表示，目前部分人工智慧熱潮確實帶有「非理性繁榮」的成分，一旦泡沫出現回落，沒有任何公司能完全置身事外。

同日，Google 週二發布了其人工智慧模型 Gemini 3，並強調新功能將立即應用於其搜尋引擎等多個盈利產品中。

華爾街分析

Check Capital 董事總經理 Chris Ballard 在給 MarketWatch 的電子郵件中表示：「近期的下跌核心主要來自科技『七巨頭』，經歷一段強勢、領漲市場的走勢後，這些股票正出現更明顯的休整。」

Natixis Investment Managers Solutions 投資組合策略師 Garrett Melson 指出，過去幾週市場情緒已出現明顯轉變，投資人對 AI 題材的反應，已從先前獎勵資本支出的持續擴張，急速轉向質疑後續投資動能與未來報酬的成長幅度，他研判市場已具備快速降風險並重新調整敘事的所有條件。