竟天帶狀皰疹新藥 向澳洲TGA申請進行第二b/三期臨床試驗
鉅亨網記者劉玟妤 台北
竟天 (6917-TW) 今 (19) 日代子公司 Andros Pharmaceuticals Pty Ltd 公告，旗下用於帶狀皰疹後神經痛的新劑型新藥 APC101，向澳洲 Ballberry Human Research Ethics Committee 及澳洲 TGA 申請進行第二 b / 三期臨床試驗。
竟天指出，此次試驗為多國多中心第二 b / 三期臨床試驗，目的在於評估 APC101 用於緩解帶狀皰疹後神經痛的療效與安全性，預計納入 333 位受試者，實際完成時間將依照臨床試驗審查進度而定。
至於市場現況，竟天表示，根據 Research And Markets，全球局部外用藥的疼痛治療 (Topical Pain Relief)2025 年市場達 115.4 億美元，到 2029 年將成長至 144.5 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 5.8%。
至於全球帶狀皰疹後神經痛 (PHN) 市場現況，根據 Coherent Market Insights，2025 年市場規模為 8.05 億美元，到 2032 年將達 12.51 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 6.5%。
竟天指出，目前被核准用於帶狀皰疹後神經痛的口服藥物會導致中樞神經毒性強，副作用大，尤其老年人難以持續使用，而外用劑型有 Lidocaine 貼布，對於治療帶狀皰疹後神經痛有其療效，在其他疼痛治療 (off-label use) 也有巨大市場。
竟天進一步說明，APC101 為局部麻醉藥噴霧劑，具快乾薄膜特色，且可用於頸部以上，如頭部、顏面的三叉神經等部位，具方便性。
