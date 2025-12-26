鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-26 10:42

逸達 (6576-TW) 近日宣布，旗下 FP-001 42 毫克 (甲磺酸亮丙瑞林) 用於兒童中樞性性早熟 (CPP) 的臨床三期試驗取得主要療效指標，結果具有統計學顯著意義 (P-value=0.0005)，激勵逸達今 (26) 日股價走揚。

逸達治療兒童中樞性性早熟臨床三期試驗達標，股價走揚。(圖：shutterstock)

逸達指出，此治療為每 6 個月施打 1 次的長效控釋性腺激素釋放素促進劑 (GnRH agonist)，主要療效評估為在第 5 次訪視 (第 24 週回診) 進行 GnRHa 檢測後 60 分鐘，血清中 LH 濃度低於 4mlU/mL 的患者百分比。

根據試驗結果，此次試驗達到主要療效指標，結果具統計學顯著意義，顯示在第 24 週進行 GnRHa 檢測後 60 分鐘，有 94% 患者血清中黃體生成素 (LH) 受抑制至小於 4mlU/mL，超過預設成功標準。此外，FP-001 42 毫克注射劑具良好耐受性。

逸達表示，此次臨床三期試驗的完整結果，將於近期舉行的科學會議中發表，同時計畫與全球監管機構展開討論，預計 2026 年年中，向美國 FDA 提交新藥查驗登記 (NDA) 申請。