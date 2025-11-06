竟天1.7億元現增銀彈到位 加速推進兩大新藥開發腳步
竟天 (6917-TW) 公告 2025 年現金增資案順利完成，此次以每股 17 元溢價發行新股 1 萬張，總計募集新台幣 1.7 億元資金已全數到位，今 (6) 日為增資基準日。竟天指出，此次募集資金將加速推進兩大新藥開發腳步。
董事長王藹君表示，此次現增順利引進機構投資人參與，特定人按發行價格已全數認購。而此次募集資金將用於充實營運資金，以推進兩大主力新藥 APC201 與 APC101，除加速新藥開發進度，同時也有著商務拓展。
竟天分別說明 APC201 與 APC101 兩大新藥最新進度。APC201 用於治療膝蓋骨關節炎局部疼痛，已完成一 / 二 a 臨床試驗，主要及次要療效指標達正向臨床意義，安全性與耐受度良好，正積極規劃全球多中心二 b / 三期臨床試驗，並同步啟動授權洽談。
APC101 為緩解帶狀皰疹後神經痛噴霧新藥，已完成全身性澳洲二 a 期臨床試驗，目前在台灣進行緩解頭部帶狀皰疹後神經痛的二期臨床試驗，於三總、高醫及雙和醫院同步收案。竟天指出，目前尚無相關治療藥物被核准上市，將儘速完成收案，爭取藥物及早上市。
竟天進一步表示，公司也著手進行 APC101 在美國與澳洲的全身性二 b / 三期臨床試驗申請，並與合作夥伴洽談技轉授權，採取多管齊下策略，加速實現 APC101 新藥全球商品化。
